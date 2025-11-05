La autopsia del funcionario de El Ejido (Almería) descarta en sus manos ADN del investigado por el crimen

Archivo - El funcionario del Ayuntamiento de El Ejido (Almería) e historiador de Berja, Antonio Campos. - AYUNTAMIENTO DE BERJA - Archivo

ALMERÍA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El informe médico definitivo de autopsia en el cuerpo de Antonio Campos, el funcionario de El Ejido (Almería) localizado muerto y maniatado en el maletero de su coche el pasado 29 de septiembre, descarta la presencia de ADN del investigado por el crimen en las manos y bajo las uñas del finado, así como tampoco en el resto de su cuerpo.

La pericial forense concreta la causa de la muerte en un traumatismo craneoencefálico ocasionado por entre cuatro y seis golpes asestados con un objeto contundente, si bien el análisis da cuenta de entre tres y cuatro fracturas y más de una veintena de lesiones entre hematomas y heridas principalmente en cabeza, cara, zona cervical y hombros, según han explicado a Europa Press fuentes jurídicas.

Las lesiones que presentaba el cadáver, que se encontraba maniatado por la espalda con una cinta plástica que también le inmovilizaba las piernas por la parte trasera, apuntan a un cierto ensañamiento aunque el letrado de la acusación particular, Antonio Relaño, considera además que hubo una falta de oportunidad de la víctima a la hora de repeler los golpes.

"Fue un ataque sorpresivo sin posibilidad de defenderse", ha explicado a Europa Press el abogado al estimar la ausencia de lesiones defensivas en los brazos y manos de Antonio Campos, lo que encaminaría los hechos hacia un posible delito de asesinato ante el supuesto carácter alevoso del crimen, con penas de hasta 25 años de prisión en caso de demostrarse las agravantes; frente a los 15 años previstos en un caso de homicidio.

En este sentido, Relaño sostiene la posibilidad de que la víctima fuera maniatada con posterioridad a su muerte para poder ser trasladada desde el lugar del crimen --en un paraje de El Ejido-- hasta el vehículo que el investigado condujo durante la misma madrugada de los hechos al ser captado al volante sobre las 3,56 horas del 28 de septiembre en San Agustín.

El análisis del mismo vehículo, en el que se encontró el teléfono móvil de la víctima sin la tarjeta SIM en la parte posterior del copiloto, también ha revelado la presencia de huellas en la zona del maletero del Volkswagen Passat blanco que se corresponden con las del investigado, en prisión provisional por esta causa tras su detención el 1 de octubre.

Los análisis de los ropajes empleados por el investigado en la noche de los hechos, que fueron recuperados por la Guardia Civil durante el registro domiciliario, también permitirán determinar la presencia de ADN de la víctima.

De otro lado, no se descarta explorar la presunta comisión de un delito de robo dado que la cartera de la víctima carecía de dinero en metálico y solo disponía de una tarjeta de crédito. En este sentido, se han solicitado movimientos bancarios que pudieran haberse registrado tras su muerte.

"RECONOCIÓ LOS HECHOS"

Si bien H.H., de 23 años de edad, no ha prestado declaración en ninguna de las dos ocasiones en la que ha comparecido ante la autoridad judicial así como tampoco en presencia de su defensa legal ante los agentes, el abogado señala que en la causa figura una diligencia en la que constaría que el acusado reconoció la autoría de los hechos cuando era trasladado en un vehículo policial hasta la Comandancia de Almería.

Los indicios que se manejan hasta el momento entornan la puerta hacia la participación de más personas, si bien la acusación particular no descarta esta línea de investigación ante la posibilidad de que el único sospechoso hasta ahora pudiera contar con colaboración de algún tipo en la ejecución del crimen o en las horas posteriores.

En esta línea, la acusación se encuentra también a la espera de obtener el volcado de las llamadas y mensajes que el acusado pudo enviar desde la desaparición de Antonio Campos la noche del 27 de septiembre, cuando salió de su casa de Berja pasadas las 21,00 horas con la promesa de volver para dormir, hasta su arresto.

Asimismo, las cámaras que captaron los erráticos movimientos del acusado, desde que fue fotografiado por primera vez casi a las 4,00 horas del domingo hasta las 15,00 horas del día siguiente en distintos emplazamientos, mostraron un intervalo de más de media hora en el que podría haberse puesto en contacto con terceras personas.

Tras dicha parada, que tuvo lugar entre poco después de las 12,00 horas y las 12,37 horas, el acusado se marchó con el vehículo para volver después, sobre las 15,01 horas para dejar ya el turismo estacionado con el cuerpo de Antonio Campos en su interior. Asimismo, este lugar en la calle Mirasol se ubica a unos 200 metros de la vivienda de su padre.

El abogado defensor de la familia del fallecido ha avanzado que solicitará ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de El Ejido la toma de declaración de los familiares y allegados del detenido como testigos, ya que a este aspecto se suma una información anónima recibida por la familia sobre la presunta presencia de al menos dos personas más en el interior del coche de Antonio Campos en la tarde del domingo.