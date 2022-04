La autora Paz Perlasmerex plasma sus vivencias personales en su libro 'Pareja violenta y tu liberación'

ALMERÍA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La autora Paz Perlasmerex ha publicado 'Pareja violenta y tu liberación', una obra dirigida a cualquier lector con interés en conocer de cerca la realidad que viven las víctimas de la violencia de género así como la de los centros de asistencia y la de los familiares de las mujeres que padecen esta lacra.

Según la editorial Círculo Rojo, la publicación aborda la violencia de género "desde la perspectiva que se obtiene en base a experiencias reales sin hacer uso de teorías y donde también nos narra circunstancias reales vividas por la autora".

Perlasmerex comparte sus ideas y su aprendizaje a través de sus experiencias con el deseo de ayudar a todas esas personas que pueden verse identificadas con lo que narra, "creando a su vez, un buen libro de consulta para todo aquel que desee informarse sobre el tema".

"Mi intención es dejar claro que es posible la liberación según mi propia experiencia y las de otras mujeres, incluso en algunos casos extremamente difíciles", ha explicado. En este sentido, la autora deja constancia de que "aunque está claro que la liberación es posible, también es real que para conseguir liberarse del maltrato y la violencia, las mujeres deben atravesar una gran cantidad de obstáculos que podrían ser enormemente aliviados con un apoyo social más eficiente".

Las noticias sobre abuso y violencia hacia las mujeres y hacia sus hijos motivó a la autora a escribir sobre sus propias experiencias y las de otras mujeres que, al igual que ella, "consiguieron liberarse y tomar las riendas de sus vidas".

"La gran cantidad de noticias sobre violencia de género, y en especial, los casos de algunas mujeres que no han sobrevivido a la situación de maltrato, incluyendo a sus hijos, me causó gran consternación y tristeza y me estimuló a seguir adelante con la escritura del libro", ha explicado.

Según el sello de autoedición, el lector encontrará en esta obra "una lectura fácil de seguir, debido a que la autora va directa al grano en cada tema, donde trata de describir el mundo mental, emocional y práctico en el que viven las mujeres que sufren violencia de género".

Así, "plantea con ello un análisis de los factores que pueden influir en mantener a las mujeres sujetas a relaciones abusivas". Ya sean factores prácticos o factores mentales, todo ello se explica "desde una experiencia real".

"Es posible la liberación y aquello que más conocimientos puede aportar sobre esta temática son las experiencias reales. Por ese motivo narro mi propia historia y los casos de otras mujeres a las que conocí. Hay que vivirlo para saber lo que es", ha manifestado.