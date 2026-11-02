Aviso amarillo por lluvia este martes en el levante almeriense, con hasta 15 litros por metro cuadrado

Imagen de archivo. - EUROPA PRESS

SEVILLA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La lluvia vuelve a saludar a la comunidad andaluza este martes, 3 de noviembre. La previsión de precipitaciones ha llevado a activar el aviso amarillo en algunos puntos de la provincia de Almería donde podría acumularse hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Según recoge la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, la alerta por lluvias afectará a la comarca del levante almeriense desde las 03,00 horas hasta las 23,59 horas de este martes.

En cuanto a la previsión meteorológica para este martes en la comunidad, se esperan cielos generalmente nubosos con intervalos de nubes medias y bajas, acompañados de chubascos ocasionales que podrán ser localmente fuertes en el extremo oriental y fuertes, persistentes y acompañados de tormentas en Ceuta.

En cuanto a las temperaturas, la previsión marca mínimas con pocos cambios, salvo localmente en ascenso en el litoral oriental de Huelva; máximas en descenso o sin cambios. Vientos flojos variables, con predominio de la componente oeste en el interior, ocasionalmente moderados, y con intervalos moderados de componente este en el Estrecho durante la primera mitad del día.