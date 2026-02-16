Aviso amarillo este martes en Valle del Almanzora y Los Vélez (Almería) por rachas de hasta 70 km/h

Imágenes de archivo del fuerte viento provocado por la borrasca. - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El viento azotará este martes, 17 de febrero, en la comarca almeriense del Valle del Almanzora y Los Vélez, donde se activará el aviso amarillo por rachas del oeste que podrán alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, la alerta permanecerá vigente en la citada comarca hasta las 8,00 horas de este martes.

En el conjunto de la provincia se prevén cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Las temperaturas irán en ascenso, notable en el caso de las mínimas, mientras que los vientos soplarán de componente oeste, moderados con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el interior, y flojos a moderados en el litoral.