El Ayuntamiento de Almería abre hasta el 20 de abril la consulta sobre el registro de demandantes de vivienda protegida

ALMERÍA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha publicado en el Tablón de Anuncios de su sede electrónica la apertura del trámite de consulta pública previa para la redacción de la nueva Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, con un plazo de diez días hábiles para presentar aportaciones que concluirá el próximo 20 de abril.

Este procedimiento, impulsado por el Área de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, pretende recabar la opinión de la ciudadanía y de los colectivos potencialmente afectados, además de actualizar la normativa municipal vigente para mejorar el acceso a la vivienda protegida.

La iniciativa responde a la necesidad de actualizar la normativa municipal vigente, que data del año 2010, para adaptarla al nuevo marco legislativo en materia de vivienda, especialmente tras la entrada en vigor de la Ley 5/2025, de Vivienda de Andalucía.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, esta actualización permitirá "reforzar los mecanismos de acceso a la vivienda protegida y garantizar una gestión más eficiente, transparente y acorde a la normativa actual".

Entre los principales objetivos de la futura ordenanza figuran la regulación del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, la definición de los sistemas de selección de adjudicatarios y la incorporación de criterios que prioricen el acceso a colectivos con mayores necesidades.

Asimismo, el Ayuntamiento "busca garantizar los principios de igualdad, publicidad y concurrencia en los procesos de adjudicación de viviendas protegidas, reforzando el papel de la administración local en el desarrollo de políticas públicas de vivienda".

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La concejala delegada del Área de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, Eloísa Cabrera, ha subrayado la importancia de este paso previo en la tramitación de la ordenanza y ha afirmado que abren este proceso "para escuchar a la ciudadanía y a los agentes implicados, con el objetivo de construir una norma más útil, transparente y adaptada a la realidad actual de Almería".

En este sentido, ha señalado que "la actualización de esta ordenanza es imprescindible tras más de una década y ante los cambios normativos en materia de vivienda, y nos permitirá mejorar los criterios de acceso y garantizar una gestión más justa y eficaz del registro de demandantes".

Cabrera también ha animado a la participación ciudadana y ha indicado que las aportaciones que se reciban en este periodo "serán fundamentales para enriquecer el texto y asegurar que responde a las necesidades reales de quienes buscan una vivienda protegida en nuestra ciudad".

De esta forma, el Ayuntamiento de Almería "da un paso más en su compromiso con el derecho a una vivienda digna y adecuada", al fomentar la participación ciudadana en la elaboración de normas que "inciden directamente en la calidad de vida de los vecinos y vecinas del municipio".