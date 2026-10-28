El Ayuntamiento de Almería acoge un minuto de silencio por las víctimas del accidente de ferrocarril de Urda (Toledo)

Minuto de silencio en Almería por las víctimas del accidente ferroviario de Urda - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería se ha sumado este miércoles al minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en memoria de las víctimas del accidente de ferrocarril ocurido en el municipio de Urda (Toledo).

Según ha referido el Consistorio en un comunicado, el acto ha sido celebrado en la Plaza de la Constitución y ha sido presidido por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez.

Ha estado acompañada por el Equipo de Gobierno, representantes de los grupos municipales y de otras administraciones públicas como la Diputación Provincial, con su presidente José Antonio García Alcaina, la Junta de Andalucía o la Subdelegación del Gobierno, con la subdelegada en funciones por suplencia Loly Cruz, diputados nacionales así como Policía Local, Bomberos de Almería, Policía Nacional, Guardia Civil y representantes de la Audiencia Provincial y decenas de vecinos almerienses.

"Queremos manifestar nuestra gran consternación por la tragedia que ha estremecido hoy a toda España. Nos sumamos desde aquí al dolor de las familias y de los heridos", ha trasladado Vázquez, quien ha explicado que el Ayuntamiento de Almería, se ha puesto en contacto con la Agencia de Emergencias de Andalucía para poner a disposición los recursos disponibles.

La regidora ha agradecido la labor "de todas las personas que desde el minuto uno han estado ayudando a todos los afectados, desde servicios de emergencias, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la UME y los vecinos anónimos que han mostrado su solidaridad y empatía".

Finalmente, ha reflexionado sobre lo ocurrido asegurando que "esto no puede volver a pasar". "Tienen que esclarecerse los hechos. Los españoles necesitamos una respuesta transparente y que se depuren responsabilidades porque los ciudadanos tenemos que tener la tranquilidad de que cada vez que se suben a un medio de transporten lo hacen con seguridad y tranquilidad", ha finalizado.