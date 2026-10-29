Merz avisa de que Pyongyang amenaza la seguridad de Europa con el envío de tropas a la guerra de Ucrania

El canciller alemán, Friedrich Merz, durante su visita a Seúl. - Kay Nietfeld/dpa

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha afirmado este jueves que Corea del Norte amenaza la seguridad de Europa con el envío de tropas a la guerra de Ucrania para combatir de lado de Rusia, al tiempo que Moscú ayuda a Pyongyang, incidiendo así en que la situación de seguridad en Europa y en Asia está vinculada.

"Soldados norcoreanos combaten en el Donbás y Moscú suministra armas a Pyonyang. La seguridad de (la península de) Corea afecta a la seguridad de Europa, y viceversa. Por eso, Alemania y Corea del Sur estrechan sus lazos", ha afirmado el canciller en un mensaje en redes sociales durante su viaje a Seúl, donde ha acordado con el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, ahondar la relación en ámbitos de seguridad y defensa.

Ambos líderes han señalado la asociación estratégica entre Berlín y Seúl, con la intención de reforzar la cooperación en materia de seguridad, incluyendo intercambios militares periódicos, maniobras conjuntas y el intercambio de información.

Igualmente, en materia de industria militar se busca que las empresas del sector eleven la cooperación.

"Hemos sentado las bases para responder a las incertidumbres de la cadena de suministro fortaleciendo la cooperación en los campos de los minerales críticos y la seguridad energética", ha asegurado el presidente surcoreano en declaraciones recogidas por la agencia Yonhap.

UNIFICACIÓN DE LA PENÍNSULA

A su llegada al país asiático, Merz ha enviado un mensaje a favor de la unificación de la península de Corea, haciendo alusión a la división durante más de cuatro décadas de Alemania.

"A Corea y a Alemania les une la dolorosa experiencia de la división. Deseo también a los ciudadanos de Corea lo que nosotros hemos podido experimentar en Alemania: la unidad en libertad", ha señalado en un libro de visitas que ha firmado a su llegada.

Merz y Lee han acordado igualmente mantener contactos sobre la guerra en Ucrania, la situación en Oriente Próximo, el orden del libre comercio y la respuesta a la crisis climática.