El Ayuntamiento de Almería afima que la bajada del IBI y la tasa de circulación "aliviará los bolsillos" de los vecinos

El Ayuntamiento de Almería ha valorado la bajada del IBI y del impuesto de circulación aprobada provisionalmente por el Pleno de cara a 2026 con el fin de amortiguar el denominado 'tasazo de la basura' y así "aliviar los bolsillos de los almerienses" con una de las presiones fiscales "más bajas de España".

Así lo ha manifestado la concejal de Economía, Innovación y Contratación del Ayuntamiento de Almería, Vanesa Lara, quien ha incidido en que el recorte de 5,7 por ciento del IBI y el 5,02 por ciento al impuesto de circulación y bonificaciones en domiciliaciones supondrá una caída en la recaudación de 4,5 millones de euros.

"Cumplimos con nuestra palabra. Dijimos que cuando se atisbasen las condiciones mínimas para una rebaja fiscal la llevaríamos a cabo, y ese momento ha llegado", ha afirmado Lara ante una bajada que ha contado con el visto bueno de los servicios económicos municipales tras un análisis de la situación financiera del Ayuntamiento para no comprometer servicios públicos ni la estabilidad presupuestaria.

Lara ha recordado que estas rebajas "parten de una situación en la que la presión fiscal del municipio ya está muy por debajo de la media nacional", sentido en el que ha apelado al último estudio del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) de 2024, que sitúa Almería entre las nueve capitales de provincia con menor presión fiscal del país, con 587 euros por habitante, frente a una media nacional de 705 euros.

"Pocas capitales están atravesando un proceso de transformación tan importante como el de Almería, y aun así seguimos apostando por aliviar la carga impositiva a nuestros vecinos", ha destacado la concejal.

Frente a esta situación, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, ha criticado lo que ha llamado "la gran mentira fiscal de la alcaldesa", puesto que la bajada de impuestos llega "después de subir el IBI y el agua" así como de "encarecer varios servicios municipales".

Para Herrera, se trata de una rebaja "ridícula" de impuestos que "apenas notarán los vecinos", ya que el impuesto de vehículos a motor "baja la friolera de cinco euros de media al año en coches y 1,8 euros en ciclomotores", según ha ironizado.

La portavoz socialista ha recordado que al inicio del mandato ya se aprobó una subida del IBI, "incumpliendo la promesa electoral de no subir los impuestos". A ello se sumaron los incrementos en el agua, los cementerios, y en las instalaciones y actividades deportivas. "Nuestros mayores hacen colas de la vergüenza para poder acceder a actividades del Patronato de Deportes, y además pagan hasta cuatro veces más que antes", ha añadido.

TASA DE BASURA

El PSOE también ha incidido en la imposición de un "tasazo de basura", basado en una especie de tarifa plana de 132 euros por vivienda, que "no es más que el resultado de años de mala gestión de los residuos ya que más de 70.000 toneladas de basura se entierran bajo nuestros pies cada año, algo que reconoce el propio concejal de Sostenibilidad".

La nueva tasa de la basura "castiga a los barrios más desfavorecidos, subiéndoles el recibo el doble, sin tener en cuenta la capacidad económica de las familias, si reciclan o no o los servicios que reciben", ha afeado.

La concejal de Economía ha insistido en que la subida de la tasa de basura "no es una decisión municipal" sino que proviene, según ha insistido, de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados impulsada por el Gobierno central, "que obliga a los ayuntamientos a cubrir el 100% del coste del servicio".

Lara ha acusado a la bancada socialista de "practicar la demagogia, también al hablar de materia fiscal", denunciando la presión fiscal "desmesurada" que practican los socialistas al frente del Gobierno de España, "con casi un centenar de subidas impositivas que han propiciado un aumento de la recaudación de más de un 40 por ciento".

PROTECCIÓN DE LA INFANCIA

El Pleno también ha aprobado inicialmente, con la abstención de Vox, el proyecto de Reglamento del Procedimiento para la Declaración de Situación de Riesgo en Menores, mediante el que se impulsará la creación de una comisión local que valorará y declarará casos de riesgo en menores, con un enfoque multidisciplinar y preventivo.

Dicha comisión estará integrada por profesionales de los servicios sociales, el sistema sanitario, educativo y, cuando proceda, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Este órgano colegiado será responsable de valorar los casos y declarar la situación de riesgo, siempre priorizando el interés superior del menor.

La declaración incluirá un plan de intervención familiar con medidas específicas para corregir la situación detectada. Dicho plan tendrá una duración máxima de doce meses, prorrogables por otros seis si se considera necesario, y será supervisado por los servicios sociales municipales.

CEIP SAN VALENTÍN

El Pleno ha rechazado una moción del PSOE que pedía la demolición y la reconstrucción del CEIP San Valetín, cerrado en 2021 ante su avanzado deterioro, para devolver a los barrios de 500 Viviendas y El Tagarete un centro educativo "moderno, seguro y adaptado a las necesidades actuales de las familias".

Desde el PSOE han incidido que, cuatro años después, los alumnos del colegio están repartidos por otros colegios mientras que el edificio permanece cerrado, por lo que ha reclamado apoyo al texto.

La portavoz del equipo de gobierno, Sacra Sánchez, ha aludido a la construcción de un nuevo colegio en la Vega de Acá al tiempo que ha señalado las deficiencias estructurales por aluminosis detectadas en 2021. Desde entonces la Junta de Andalucía "ha garantizado el transporte escolar gratuito para los alumnos trasladados a los centros Juan Ramón Jiménez y Los Millares, además de ofrecer alternativas en otros colegios de la zona", ha recordado.

"No todos los alumnos del CEIP San Valentín están en los mismos centros ni existe ningún colapso, las ratios están dentro de la normalidad", ha recalcado. Asimismo, ha dicho que "no se puede proceder a la demolición del edificio principal hasta que el nuevo centro esté construido. Después, la Junta desafectará el actual solar y el Ayuntamiento decidirá su uso futuro, que no tiene por qué ser educativo", ha detallado.

La edil popular ha aclarado también que la parcela del actual San Valentín "no cumple con los requisitos normativos para un nuevo centro tipo C1", motivo por el que se ha proyectado la construcción de un nuevo colegio en la Vega de Acá y para el que ya casi se ha encargado el proyecto que financiará el propio Consistorio.

El Pleno también ha rechazado otra iniciativa socialista para reclamar mayor eficacia en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama, así como las impulsadas por Podemos y Vox relativas a ampliar la red de escuelas infantiles y a inculcar en las festividades y celebraciones culturales de Almería en las etapas más prematuras, respectivamente.