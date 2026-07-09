El Ayuntamiento de Almería estima en 25 millones el desdoblamiento de la vía a El Toyo y la pospone para el futuro PGOM

Archivo - La concejal Eloísa Cabrera muestra un plano sobre el desdoblamiento de la N-344 entre el Aeropuerto de Almería y El Toyo. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Almería, Eloísa Cabrera, ha abogado este jueves por abordar dentro del proceso del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) el desdoblamiento de la N-344 que conecta El Alquián con El Toyo de cara a planificar una inversión que, según sus estimaciones, superaría los 25 millones de euros.

Cabrera ha defendido el nuevo planeamiento municipal como marco para definir las grandes infraestructuras de la ciudad ante esta actuación que se ha tratado de impulsar con una moción por parte del grupo municipal del PSOE, si bien el texto ha sido finalmente rechazado con la mayoría absoluta de los 14 concejales del PP.

Durante el debate, Cabrera ha subrayado que el Ayuntamiento comparte plenamente la necesidad de esta infraestructura, aunque ha insistido en que una actuación de esta envergadura debe programarse desde una "visión estratégica, integrada en el futuro planeamiento urbanístico y ajustada a las prioridades económicas y de desarrollo de la ciudad".

En este sentido, ha recordado que el Consistorio ya realizó en su día los estudios de accesibilidad necesarios y dispone incluso del proyecto de construcción para la duplicación de este tramo de carretera, por lo que buena parte de las actuaciones planteadas en la iniciativa socialista "ya fueron desarrolladas por el propio Ayuntamiento".

Según sus cálculos, la ejecución de las obras superaría los 20 millones de euros, a los que habría que añadir cinco millones de euros más, aproximadamente, en expropiaciones de terrenos e inmuebles afectados.

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Fátima Herrera, ha lamentado que se haya rechazado la iniciativa ante una infraestructura "crucial para la movilidad de los almerienses durante todo el año" así como para quienes visitan las playas en verano, quienes se quedan "atascados en sus desplazamientos a las playas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar".

La propuesta socialista planteaba que, en un plazo máximo de seis meses, se realizaran los estudios técnicos, informes de viabilidad y diagnósticos de tráfico necesarios para acometer el proyecto, por lo que ha criticado que el PP "dé la espalda a los vecinos de El Toyo, Retamar, El Alquián, La Cañada, Costacabana, Loma Cabrera, Venta Gaspar y Cortijillos, que llevan años sufriendo atascos y largas colas en una vía esencial para conectar los barrios del levante".

"Queremos una Almería amable, con barrios unidos y comunicados, y el rechazo a esta moción supone perder una oportunidad para avanzar en una solución necesaria y largamente demandada", ha afirmado Herrera, quien ha apuntado que su partido reclamará esta acción en los próximos presupuestos.

CORTES DE LUZ

El Pleno, que ha centrado gran parte de su sesión en las mociones, ha aprobado con la única abstención de Vox el texto presentado por el grupo de Podemos-IU-Los Verdes ante los cortes de luz tras incorporar al mismo una enmienda sugerida por el PP.

"Es verdad que existen zonas donde hay problemas derivados de conexiones ilegales, nosotros no vamos a negar la realidad, pero tampoco vamos a aceptar que ese argumento se utilice como la excusa universal para justificar cualquier apagón que se produce en esta ciudad", ha dicho al respecto el portavoz del grupo, Alejandro Lorenzo.

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, ha defendido la adopción de medidas urgentes que garanticen el suministro al tiempo que ha rechazado que este asunto sea fuente de "confrontación política".

Así, ha apuntado que el Ayuntamiento ya estudia el plan de refuerzo diseñado por Endesa para mejorar las infraestructuras energéticas y el servicio en la ciudad. Al respecto, desde PSOE se ha reclamado que se revisen las instalaciones, se refuercen las infraestructuras eléctricas donde sea necesario y que se atiendan las reclamaciones vecinales con transparencia y eficacia.

MEJORAS EN LOS COLEGIOS

El Pleno también ha discutido sobre dos mociones presentadas por el PSOE y Podemos-IU-Verdes, que han salido adelante con ciertas modificaciones sobre cuestiones competenciales, sobre la situación de los centros educativos de la capital, que reclamaban una mayor implicación del Ayuntamiento para mejorar las instalaciones.

Desde el equipo de gobierno se ha incidido en el Plan Plurianual de Mejora de los Colegios Públicos, presentado recientemente por la alcaldesa, como muestra del "compromiso municipal con la conservación y mejora de los centros", toda vez que han explicado que algunas de las acciones solicitadas ya se encuentran previstas o en ejecución.

No ha prosperado, en cambio, la moción de Vox para solicitar la desafectación del dominio público portuario de Las Almadrabillas y su incorporación al patrimonio municipal al verla el equipo de gobierno "inviable" desde el punto de vista jurídico y económico, toda vez que mostraría incompatibilidades con el desarrollo del Puerto-Ciudad.

Para Vox, la recuperación de la zona situada entre La Ballena y la Playa de San Miguel "evitaría la duplicidad en la gestión de los servicios y la seguridad jurídica en cuanto a las competencias de cada administración y devolvería a la ciudad lo que es suyo".

NUEVAS INVERSIONES EN EL CABO

El Pleno ha aprobado la asistencia técnica para redactar un proyecto y estudios que desemboquen en la transformación de las barriadas de San Miguel de Cabo de Gata, La Almadraba de Monteleva y La Fabriquilla, en la zona de Cabo de Gata.

Para ello, se ha dado 'luz verde' a la distribución de las anualidades del gasto entre los ejercicios 2026 y 2027, al tratarse de una actuación con un presupuesto de 233.124,41 euros cuya ejecución se desarrollará en dos anualidades.

La asistencia técnica tendrá como finalidad dotar al Ayuntamiento de un instrumento estratégico que permita conocer en profundidad la realidad actual de estas barriadas, analizar sus necesidades y establecer una propuesta integral de intervención sobre sus espacios públicos.

UN FERROCARRIL "DIGNO"

La sesión también ha aprobado sendas mociones para exigir mejoras urgentes en el servicio ferroviario y otra iniciativa para reclamar al Gobierno de España que asuma responsabilidades políticas y convoque elecciones generales, ambas impulsadas por el PP y con el voto en contra del PSOE.

La moción del PP insisten nuevamente en dotar a la provincia de unas comunicaciones ferroviarias "dignas" y "poner fin al aislamiento que viene sufriendo desde hace décadas", con reclamaciones al Gobierno, Adif y Renfe para acelerar sus inversiones.

Cabrera ha defendido que "las inversiones solo tienen sentido cuando mejoran la vida de la gente" y ha recoerdado que, mientras avanzan las grandes obras ferroviarias, "los usuarios siguen encontrándose con menos opciones, peores tiempos de viaje y más dificultades".

También se ha requerido al Gobierno de España a asumir responsabilidades políticas y convocar elecciones generales ante la "falta de estabilidad parlamentaria, la ausencia de Presupuestos Generales del Estado y el deterioro de la confianza institucional".