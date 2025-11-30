Ayuntamiento de Almería mejora los equipamientos deportivos al aire libre de Torrecárdenas, San Luis y Rambla Amatiste

Pista de baloncesto 3x3 de la Rambla Amatisteros. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería ha mejorado los espacios al aire libre que se encuentran en el barrio de Torrecárdenas, en el barrio de San Luis y en la Rambla Amatisteros. La inversión de las tres actuaciones ha sido por un total de 45.828,08 euros y lo está ejecutando la empresa 'Equipamientos Deportivos SA', esperándose la conclusión antes de finalizar el año.

En concreto, se ha reparado y creado nuevo equipamiento deportivo para la pista polideportiva de Torrecárdenas; repavimentación completa con nuevo equipamiento deportivo de la pista de baloncesto 3x3 del Barrio San Luis junto a la asociación de vecinos, y la repavimentación de las dos pistas de baloncesto 3x3 de la Rambla Amatisteros, según ha informado el Consistorio en una nota.

El concejal de Ciudad Activa, Antonio Casimiro, ha visitado este domingo, junto al director del PMD, Álvaro González, y el técnico Antonio Magro, las dos pistas de baloncesto de la rambla Amatisteros para disfrutar del deporte de calle, el 3x3. El concejal ha afirma que "queremos que toda la población practique actividad física y estas instalaciones remodeladas dan mucho juego. Permiten que los chavales y todos los ciudadanos puedan hacer deporte colectivo, socialicen y, en definitiva, tengan hábitos saludables", ha valorado.