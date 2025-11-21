El Ayuntamiento de Almería y el Obispado acuerdan un protocolo para rehabilitar el Santuario de la Virgen del Mar

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, durante su reunión con el obispo de Almería, Antonio Gómez. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería y el Obispado han suscrito un protocolo general de actuación destinado a promover la restauración integral y puesta en valor del Santuario de la Virgen del Mar, patrona de la ciudad.

El documento, firmado por la alcaldesa, María del Mar Vázquez, y el obispo de Almería, Antonio Gómez, establece un marco de colaboración institucional entre ambas entidades para el desarrollo del plan director de restauración y puesta en valor del templo.

Entre las principales actuaciones previstas están la restauración de cubiertas y refuerzo estructural, la conservación de fachadas y revestimientos exteriores, la rehabilitación por fases de los revestimientos interiores, la adecuación de salas expositivas y mejora de los espacios anexos, y las actuaciones de urbanización y embellecimiento del entorno del santuario.

El acuerdo nace del compromiso compartido de ambas instituciones por "preservar uno de los monumentos más emblemáticos de Almería, Bien de Interés Cultural, y garantizar su conservación, protección y difusión como referente histórico, arquitectónico, religioso y cultural".

El protocolo firmado sienta las bases para la ejecución coordinada de las actuaciones previstas en el Plan Director, un documento técnico elaborado por los arquitectos Antonio Góngora Sebastián y Eduardo Blanes Arrufat, que define las líneas estratégicas de intervención en el edificio y su entorno.

De carácter no vinculante y con una vigencia inicial de dos años prorrogables, el protocolo no implica compromisos económicos directos entre las partes. En este sentido, las actuaciones concretas se desarrollarán posteriormente mediante convenios específicos que definirán la financiación, organización y ejecución de cada fase.

COMISIÓN MIXTA

Para el seguimiento del acuerdo se constituirá una comisión mixta, integrada por representantes del Ayuntamiento y del Obispado, que garantizará la correcta coordinación y el avance de las actuaciones previstas.

El Plan Director contempla no solo las actuaciones constructivas necesarias para asegurar la estabilidad y restauración del templo, sino también su puesta en valor social y cultural, con iniciativas de divulgación y uso público.

En este sentido, se observa la creación de espacios expositivos permanentes y visitas guiadas, la realización de investigaciones históricas y arqueológicas sobre el conjunto conventual, la incorporación del santuario a itinerarios culturales y turísticos de la ciudad o el uso de plataformas digitales para difundir su historia y patrimonio.

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha subrayado que este acuerdo "deja claro que Ayuntamiento, Obispado y Hermandad vamos a trabajar juntos para obtener fondos y poner en marcha el Plan Director de restauración, que esperamos pueda iniciarse en breve".

Vázquez ha explicado que el Ayuntamiento se compromete a aportar financiación, en cuantía por determinar, y a participar en todas las actividades necesarias para poner en valor este bien patrimonial, en línea con el objetivo municipal de preservar el patrimonio cultural, histórico y monumental de la ciudad.

"El Santuario no solo tiene un gran simbolismo religioso, visitado por miles de almerienses cada año, sino también un carácter monumental que debemos conservar", ha añadido.

Por su parte, el obispo de Almería, Antonio Gómez, ha destacado que "el Santuario es el lugar de devoción de Nuestra Señora del Mar y punto de encuentro para tantos almerienses". Ha agradecido al Ayuntamiento y a la alcaldesa "el esfuerzo que van a realizar para poner en valor este espacio, que forma parte de la identidad espiritual y cultural de la ciudad".

También el hermano mayor de la Hermandad de la Virgen del Mar, Jorge Juan Fernández Compán, quien ha mostrado su satisfacción por la firma del protocolo y ha recordado que el Santuario "ha sido siempre el centro de devoción mariana de Almería".

El Santuario de la Virgen del Mar, declarado Bien de Interés Cultural y pieza clave del antiguo convento de Santo Domingo, constituye un hito de la historia de Almería desde su fundación en el siglo XVI.