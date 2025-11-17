El Ayuntamiento de Almería organiza más de una veintena de actividades con motivo del 25N contra la violencia de género

Presentación de la campaña municipal del 25-N ‘Nos queremos libres como Concha Robles’ en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Área de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería ha presentado una programación con más de una veintena de actividades con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el objetivo de visualizar los valores que promulgaba la actriz almeriense Concha Robles.

Bajo el lema 'Nos queremos libres como Concha Robles', el Consistorio ha subrayado en un comunicado que "a nadie se le puede reprimir su libertad, ni personal ni profesional, y a nadie se puede amedrentar o en último caso quitar la vida".

Robles fue una "brillante actriz" que sufrió el acoso de su marido hasta el punto de que, ya como expareja, fue asesinada por él en el Teatro Cervantes en 1922, ha explicado en la presentación de la programación municipal la concejala del ramo, Paola Laynez.

"Su vida y su legado son un símbolo: representaba una mujer libre, entregada a las artes, a la cultura, con una voz y una presencia propia. Al evocar su nombre, reivindicamos no solo su memoria, sino también la libertad que ella encarnaba", ha manifestado.

Este concepto da "continuidad" a la campaña del 8 de marzo, 'Fuertes como Concha Robles', "porque consideramos que su figura sigue siendo un referente para nosotras hoy. La idea es que, así como Concha vivió con independencia y con pasión, todas las mujeres merecemos esa misma libertad: una libertad que no se limita al tiempo, sino que trasciende generaciones".

"Las imágenes que hemos seleccionado para esta campaña simbolizan esa unión entre el ayer y el presente. Mujeres del pasado y del presente, conectadas en una lucha común, aprendiendo de figuras históricas para no repetir los errores del pasado y para construir un futuro más seguro", ha subrayado Laynez.

La edil ha presentado una campaña dirigida a todos los segmentos de la población, con proyecciones del documental sobre Concha Robles, cuentacuentos, charlas, el concurso 'Miradas Adolescentes', instalación del Punto Violeta, y la lectura del Manifiesto.

La concejala ha explicado que "el 25 de noviembre es un momento para visibilizar este drama social, para reforzar alianzas institucionales, que en nuestro caso se realizan a través de 'Almería unida contra la violencia de género', y, sobre todo, para tender redes de protección, apoyo y esperanza para las víctimas. No basta con condenar: es urgente actuar, prevenir, educar y transformar".

A su vez ha recordado que "el mensaje no se puede quedar solo en este mes y por eso desde el Ayuntamiento se trabaja durante todo el año a través de programas de atención psicológica, jurídica y social para mujeres víctimas de violencia de género; con acciones educativas en centros escolares; campañas de sensibilización; coordinación con fuerzas de seguridad; y la activación de recursos de protección y acompañamiento".

Antes de desarrollar la programación ha aportado algunos datos que "reflejan que la violencia de género sigue muy presente en la sociedad y que la situación más dramática son los 36 asesinatos confirmados por violencia machista hasta la fecha en España en 2025".

Laynez ha asegurado que en España, según el Consejo General del Poder Judicial, en 2024 se registraron 199.094 denuncias por violencia de género; en Andalucía, los datos del Observatorio Contra la Violencia Doméstica y de Género muestran que en 2024 hubo 36.905 mujeres víctimas; y en la provincia de Almería, según el Sistema VioGen, en 2024 había más de 3.000 casos activos de violencia de género.

"Y sin ir muy lejos, en Almería, por desgracia sufrimos el asesinato de una mujer en el barrio de San Luis, por su marido. Y fue hace nada, el pasado mes de junio", ha apuntado la concejala.

PROGRAMACIÓN

El programa comienza con nueve proyecciones del documental 'Concha Robles. El precio de la libertad' durante el mes de noviembre en centros escolares, la Universidad de Almería (UAL), el Centro Penitenciario de El Acebuche y distintos centros de la mujer, entre ellos la proyección del día 26 a las 11,00 horas en el Espacio Alma, con intérprete de Lengua de Signos.

El cartel con el mensaje 'Nos queremos libres como Concha Robles' se compartirá en la red de 28 mupis informativos del mobiliario urbano a partir de la semana que viene. También se ofrecerá el cuentacuentos infantil 'Guapa' en las cuatro bibliotecas municipales.

El 19 de noviembre, a las 11,30 horas, en el Teatro Cervantes, se celebrará la gala de entrega de premios del XIV Concurso Municipal Audiovisual 'Miradas Adolescentes-Antonio Galindo', con participación de unos 2.400 estudiantes de 32 centros educativos, que han presentado 70 cortometrajes.

El 20 de noviembre, a las 10,15 horas, en el IES Maestro Padilla, se celebrará la entrega de premios del segundo concurso 'Puertas Violetas', dentro del proyecto 'Universo: mujer tenías que ser', cuyos participantes han decorado la puerta de sus clases con motivo del 25N. También en el centro se instalará un "violentómetro" para detectar situaciones de violencia de género, diseñado por Mar Gregorio.

Ese mismo día, a las 18,45 horas, en la Residencia Escolar 'Madre de la Luz', tendrá lugar la jornada 'Tu móvil como herramienta contra la Violencia de Género' con la Asociación de Mujeres Juristas, que advertirá a los jóvenes sobre los riesgos asociados al uso del móvil, las redes sociales e internet en relación con la violencia de género.

El 21 de noviembre, a las 12,00 horas, en la Biblioteca Central José María Artero, tendrá lugar la entrega de premios del V Concurso Intercentros de Fotografía 'QuiéreTE Sin Filtros', en el que ha participado alumnado de seis centros escolares.

El objetivo del concurso consiste en realizar y presentar una fotografía que muestre que no es necesario poner filtros en las fotos, en las emociones o en la vida para aprender a quererse y para que los demás también te quieran. Las 20 mejores fotografías formarán parte de una exposición itinerante durante el curso escolar.

El 23 de noviembre, a las 11,30 horas, en la Escuela Municipal de Música y Artes, se celebrará la III Gala 'Raíces Fuertes, Voces Libres', organizada por la Asociación de Mujeres Búlgaras 'Rosa Blanca'.

El 24 de noviembre, desde las 8,15 hasta las 14,45 horas, en el IES El Alquián, tendrán lugar charlas sobre violencia de género con la Asociación Cultural de Mujeres 'Naquial'.

Ese mismo día, a las 12,00 horas, en el Centro de la Mujer 'Los Molinos', se rendirá homenaje a las víctimas, con 'Canción sin miedo', una exposición de zapatos rojos y la instalación de un Banco Rojo con el lema 'Ni golpes que duelan, ni palabras que hieran'.

Por último, a las 17,00 horas, en Asempal, se desarrollará la jornada '¿Miras o ves? Saber identificar la violencia contra la mujer' con la Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia de Almería (Almur).

El día central de las conmemoraciones, el 25 de noviembre, incluirá tres actividades. A las 11,00 horas, en la Plaza de la Constitución, se realizará la lectura de la Declaración Institucional elaborada en el seno del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, junto a una actuación musical del alumnado del IES Maestro Padilla.

De 9,00 a 14,30 horas, en la Rambla Obispo Orberá, delante del Mercado Central, se instalará un Punto Violeta con reparto de lazos violetas. Además, se iluminarán fuentes ornamentales y edificios municipales en color violeta para visibilizar este día.

El día 26 concluirá la programación con las dos últimas actividades. A las 16,30 horas, en el Edificio Espacio ALMA, tendrá lugar la jornada 'Más allá del clic; pornografía, violencia sexual y cómo protegernos' con la Asociación GEA de Mujeres Corporativistas Agroalimentarias.

A las 19,30 horas, en el Centro de la Mujer Terriza, se celebrará una nueva jornada 'Tu móvil como herramienta contra la Violencia de Género' con la Asociación de Mujeres Juristas.