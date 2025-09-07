El Ayuntamiento de Almería organiza el taller 'Verano en verso' dedicado a la figura del poeta José Ángel Valente

ALMERÍA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La narradora Paula Mandarina ha creado un cuentacuentos donde se desarrolla la vida de uno de los poetas más importantes del siglo XX, José Ángel Valente, y lo ha compartido el pasado jueves, 4 de septiembre, en la nueva actividad de 'Verano en verso', el programa de dinamización de la Casa del Poeta.

Según ha informado el Ayuntamiento de Almería en una nota, Paula Mandarina ha cogido "palabras bonitas y feas" para coser una historia de manera interactiva que "ha atrapado a los más pequeños", explicando la vida de este poeta, que nació en Orense, trabajó para la Unesco y se "enamoró2 de Almería. Una historia escrita expresamente por la narradora para 'Verano en Verso'.

La narradora ha realizado una historia donde se ha puesto en valor la importancia de las palabras y las aportaciones a la literatura de José Ángel Valente y ha continuado con un juego y dos cuentacuentos más, donde se refleja la interacción que se consigue con el público infantil a través de las narraciones orales.

El programa de dinamización 'Verano en verso' está organizado por el Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento y cuenta con el apoyo de la Consejería de Turismo a través del Plan Turístico de Grandes Ciudades de la Junta de Andalucía. La idea es original de Contraportada y Asiento Vip, que han creado y producen 'Verano en verso'. Todas las actividades son gratuitas, con inscripción previa en el email.

El acto estuvo presentado por la coordinadora de Programas del Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Maribel García Sánchez, y la cofundadora de Contraportada y CEO de Asiento Vip, Emilia Álvarez, las dos agencias que han producido el programa para el Ayuntamiento de Almería, 'Verano en verso' se desarrolla a lo largo de los meses de agosto y septiembre con siete actividades. En agosto se ha celebrado el taller de dibujo Super Valente, lectura poética y freestyle.

Tras este cuentacuentos, la programación continuará el 11 de septiembre con una lectura dramatizada a cargo de la actriz almeriense Mar Galera, que está triunfando en la Gran Vía madrileña. Concluirá el 18 de septiembre con el 'Cuentacuentos para amar la poesía', que también narrará Paula Mandarina para un público familiar.

Todas las actividades comienzan a las 19,30 horas en la Casa del Poeta, ubicada en pleno centro histórico de la ciudad. Además, se está invitando a participar en la actividad 'Poesía en red'.