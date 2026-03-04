El Ayuntamiento de Almería pide disculpas por las obras del Paseo y defiende su beneficio para el casco histórico

Archivo - La concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, Eloísa Cabrera. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, Eloísa Cabrera, ha pedido disculpas a vecinos, comerciantes y hosteleros por las molestias derivadas de las obras de remodelación del Paseo, si bien ha defendido que la actuación "va a beneficiar muchísimo" a la actividad económica y a los residentes del casco histórico.

En declaraciones a los medios, Cabrera ha reconocido que los trabajos generan incomodidades en el día a día del entorno y ha señalado que desde el Consistorio son conscientes de esta situación. En cuanto al desarrollo de las obras, la concejala ha explicado que los trabajos avanzan y que actualmente se centran en el entorno de la plaza circular.

Preguntada también por las críticas relacionadas con la celebración de eventos en el centro durante el desarrollo de las obras, Cabrera ha evitado entrar a valorar si son demasiados y ha apelado al criterio de la ciudadanía.

No obstante, la edil 'popular' ha defendido que estas actividades también generan beneficios para la ciudad y ha puesto como ejemplo la proximidad de la Semana Santa, que implicará cortes de tráfico y dificultades de acceso al centro, pero cuya celebración tendrá "una repercusión económica muy importante" para Almería.