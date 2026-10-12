El Ayuntamiento de Almería recibe uno de los galardones de la segunda Gala del pódcast 'Almerienses sin filtro

El concejal de Cultura, Educación, Museos y Tradiciones, Joaquín Pérez de la Blanca, en la segunda Gala de 'Almerienses sin filtro'. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La segunda Gala del pódcast 'Almerienses sin filtro', celebrada el pasado domingo en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, llenó el patio de butacas en un encuentro sirvió para reconocer a personas e instituciones vinculadas a los valores de la inclusión, la diversidad y la visibilización de las distintas realidades sociales de Almería, entre ellas el Ayuntamiento de Almería, que recibió uno de los galardones de esta edición.

Según ha precisado el Consistorio almeriense en una nota, el concejal de Cultura, Educación, Museos y Tradiciones, Joaquín Pérez de la Blanca, recogió el reconocimiento en nombre del Consistorio y destacó la contribución del proyecto "a la construcción de una sociedad más abierta, empática y cohesionada".

En su intervención, afirmó que 'Almerienses sin filtro' es "mucho más que un proyecto audiovisual", al constituir un espacio para "escuchar, conocer y comprender la diversidad de la ciudad a través de las experiencias de sus protagonistas". También asistieron los concejales Ana Trigueros y Sandro Soler.

De la Blanca señaló que la iniciativa conecta "comunicación, cultura e igualdad, al tiempo que contribuye a dar voz y visibilidad a personas y realidades que merecen ser escuchadas". En este sentido, puso en valor el papel del pódcast como herramienta "para acercar historias personales al público desde la cercanía y la autenticidad, favoreciendo una mayor comprensión del entorno social".

Asimismo, felicitó a los creadores del proyecto, los hermanos Quique y Jonathan Cañadas, por su iniciativa y por "impulsar una propuesta que pone de manifiesto el talento creativo y humano de Almería".

'Almerienses sin filtro' también reconoció a la Diputación y al Ayuntamiento de Huércal de Almería. El primero lo recogió la diputada provincial Esther Álvarez, quien felicitó a los organizadores de este podcast documental, a la vez que puso valor "la importancia de compartir historias que hablan de igualdad y superación".

Por su parte, el alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, hizo referencia al excelente trabajo de producción realizado por los hermanos Quique y Jonatan Cañadas y todo su equipo técnico, "lo que refleja el talento y creatividad que existe en la provincia".

Tras la primera gala, celebrada el pasado mes de marzo en el Espacio Alma, el traslado al Auditorio Maestro Padilla y la respuesta del público marcaron una nueva etapa para 'Almerienses sin filtro', que "continúa consolidándose como una plataforma audiovisual para compartir testimonios, visibilizar la diversidad y generar conversación en torno a la realidad social almeriense".