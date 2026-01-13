El Ayuntamiento de Almería sustituirá el pavimento de madera del paseo marítimo de La Almadraba por encachado de piedra

La concejal de Obras Públicas del Ayuntamiento de Almería, Sacramento Sánchez, durante una visita al paseo marítimo de La Almadraba de Monteleva. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha iniciado el proceso de licitación para la ejecución de las obras de mejora del paseo marítimo de la Playa de La Almadraba de Monteleva, que contempla la sustitución del actual pavimento de madera por encachado de piedra, así como la instalación de nuevos mástiles destinados a la colocación de banderas de certificaciones y galardones en otras tres playas del municipio.

El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 194.926,05 euros y un plazo de ejecución de un mes, mientras que el plazo de presentación de ofertas permanece abierto hasta el próximo 19 de enero.

La actuación se enmarca en la planificación municipal para la mejora integral de los espacios costeros y está impulsada por el Área de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, dirigida por la concejal Sacramento Sánchez, con el objetivo de modernizar infraestructuras, mejorar las condiciones de accesibilidad e incrementar las de seguridad para usuarios y visitantes, según ha destacado el consistorio en una nota.

Uno de los ejes principales de la intervención ahora en licitación es la renovación del paseo marítimo de La Almadraba de Monteleva, donde se ha previsto la sustitución del actual pavimento de madera por encachado de piedra sobre base de hormigón, con actuación sobre una superficie de 953,58 metros cuadrados.

Esta solución constructiva "permitirá mejorar la durabilidad, el mantenimiento y la seguridad del paseo, además de ofrecer una mayor integración con el entorno costero y una respuesta más adecuada a las condiciones ambientales del litoral".

Con ello además se vendrá a "dar continuidad y homogeneidad" al tratamiento del paseo marítimo, que ya cuenta en parte con este tipo de pavimento, resultado de una actuación similar que, como se recordará, se llevó a cabo en 2024 también en el barrio de La Fabriquilla.

El proyecto incluye también la reparación y ampliación de la rampa de acceso a la playa, "reforzando la accesibilidad, así como la renovación de la cabina de los puestos de socorrismo, contribuyendo a mejorar las condiciones de trabajo y el servicio de vigilancia y seguridad".

NUEVOS MÁSTILES Y COMPROMISO PARA MEJORAR LAS PLAYAS

De forma complementaria, se ejecutarán las cimentaciones y la instalación de agrupaciones de mástiles destinados a la exhibición de banderas de certificaciones y galardones de calidad en tres playas del término municipal.

Las actuaciones se llevarán a cabo en la playa de Costacabana, junto a la calle Rhin; en la playa de El Toyo-Retamar, en la calle Camino de la Ballesta; y en la playa de San Miguel de Cabo de Gata, en la calle La Lecha. Asimismo, se llevará a cabo la reposición de los pavimentos en las zonas afectadas por el desarrollo de las obras.

Por otra parte, Sacramento Sánchez ha señalado que "estas actuaciones forman parte del compromiso del Ayuntamiento de Almería con la mejora continua de los espacios públicos y, en particular, de nuestras playas, que son un elemento esencial de la identidad y la proyección turística de la ciudad".

La edil ha destacado también que "la renovación del pavimento del paseo marítimo de La Almadraba, sustituyendo la madera por encachado de piedra, junto a la instalación de nuevos mástiles, permitirá reforzar la accesibilidad, la seguridad y la calidad de los servicios que se prestan en el litoral, garantizando que nuestras playas sigan cumpliendo con los estándares exigidos por las certificaciones de excelencia".

"El Ayuntamiento continúa trabajando para ofrecer infraestructuras modernas, seguras y adaptadas a las necesidades de los usuarios, contribuyendo al desarrollo de una costa más atractiva y sostenible", ha apostillado la concejal de Obras Públicas.