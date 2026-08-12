El Ayuntamiento licita las obras que prolongarán la transformación del Paseo de Almería hasta el puerto

Entorno del Parque Nicolás Salmerón y del acceso al Puerto de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha abierto el procedimiento de licitación para ejecutar las obras de la primera fase de la conexión de la Rambla de Belén con el Muelle de Levante, con un presupuesto base de 375.602 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

La actuación, de la que se ha excluido la separata correspondiente al nuevo paso peatonal ya ejecutado, permitirá prolongar la transformación del Paseo de Almería hacia el frente portuario y completar un itinerario peatonal continuo entre la Rambla de Belén, el paseo y el Muelle de Levante.

Para ello, dará continuidad al nuevo paso peatonal que conecta el Parque Nicolás Salmerón con el acceso al puerto y reforzará la "integración física, urbana y visual" entre la ciudad y el puerto.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el procedimiento se encuentra publicado tanto en la página web municipal como en la Plataforma de Contratación del Sector Público y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 31 de agosto.

La concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, Eloísa Cabrera, ha animado a las empresas a participar en este procedimiento y ha confiado en que la licitación pueda contar con una "amplia concurrencia".

"Esperamos que sean numerosas las empresas que presenten sus ofertas para ejecutar un proyecto muy importante dentro del proceso de transformación urbana que está viviendo Almería y que nos permitirá seguir avanzando, sin interrupciones, desde el nuevo Paseo y su unión con la Rambla hacia el puerto", ha señalado.

Cabrera ha incidido en que "no estamos hablando de una actuación aislada, sino de una pieza más dentro de una estrategia global de ciudad". Asimismo, ha destacado que el proyecto "supone extender los criterios de renovación y calidad urbana aplicados en el nuevo Paseo de Almería hacia el Parque Nicolás Salmerón y el puerto, haciendo reconocible esa continuidad no solo desde el punto de vista funcional, sino también estético".

En concreto, se emplearán materiales, pavimentos, mobiliario y alumbrado similares para conseguir una "imagen homogénea y continua".

El ámbito de actuación comprende más de 1.500 metros cuadrados y contempla la renovación integral de la acera situada en la margen derecha de Reina Regente y su continuidad a través del Parque Nicolás Salmerón hasta enlazar con el nuevo paso peatonal de acceso al puerto.

Las obras incluirán, además de la renovación de pavimentos, la mejora de la accesibilidad y la ampliación de la acera, así como la creación de nuevas zonas ajardinadas que contribuirán a separar el tránsito peatonal del tráfico rodado.

Asimismo, se contempla la reposición y plantación de palmeras, la renovación del alumbrado público y de la red de riego, la adaptación de la red de pluviales y la sustitución de señalización y equipos semafóricos para adecuarlos a la nueva configuración urbana.

PERMEABILIZAR LA CIUDAD HACIA EL PUERTO

La responsable municipal de Urbanismo ha enmarcado esta nueva licitación en el contexto de la remodelación del Paseo de Almería y del desarrollo del proyecto Puerto-Ciudad.

"Queremos que esa transformación tenga continuidad y que la Rambla, el Paseo, el Parque Nicolás Salmerón y el puerto funcionen cada vez más como un único espacio urbano, accesible y permeable para el peatón. Estamos avanzando hacia una ciudad que se abre definitivamente al mar y que elimina barreras históricas", ha explicado Cabrera.

La actuación forma parte del proyecto diseñado por el arquitecto Antonio Góngora para resolver la conexión entre la Rambla de Belén y el Muelle de Levante, concebido desde su origen mediante diferentes fases para acompasar su ejecución con las actuaciones promovidas tanto por el Ayuntamiento como por la Autoridad Portuaria de Almería (APA).