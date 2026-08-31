El Ayuntamiento realizará un acto para inaugurar el Paseo de Almería, cuyas obras se sitúan ya "al 97%"

Las concejales del Ayuntamiento de Almería Paola Laynez y Eloísa Cabrera. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería tiene previsto celebrar un acto de inauguración con el que abrir oficialmente al tránsito en su totalidad el nuevo Paseo de Almería una vez que concluyan las obras de reforma y peatonalización iniciadas en enero de 2025, las cuales se encuentran ya ejecutadas al "97 por ciento".

Así lo ha trasladado la concejal de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Almería, Eloísa Cabrera, quien ha incidido en que la actuación está "prácticamente" terminada y a la espera de concluir los trabajos en la conocida como Plaza del Educador así como en el extremo sur en confluencia con la Rambla Federico García Lorca.

La edil ha señalado que el Consistorio se ha propuesto llegar al final de los trabajos el próximo 30 de septiembre; una fecha tope acordada después de que se suscribiera una segunda prórroga de cuatro meses y medio el pasado mes de mayo a petición de la UTE encargada de los trabajos que, inicialmente, se acotaron en 12 meses.

No obstante, Cabrera ha advertido que el avance actual de los trabajos ha permitido solventar ya cualquier problema de tráfico, toda vez que las restricciones a la movilidad peatonal están prácticamente solventadas en este punto a la espera de finalizar los trabajos en la plaza. "Es como si estuviésemos acometiendo otra obra en cualquier plaza del centro de la ciudad", ha dicho.

Cabe señalar que el principal escollo sufrido durante las obras ha sido traslado de un centro de transformación de Endesa con líneas de alta y baja tensión situado a la altura de la Plaza Juan Cassinello, que tuvo que esperar a recibir la autorización Industria. A ello, se sumaron problemas con la calidad y suministro de la piedra natural del pavimento, que fueron resueltos.

La edil ha incidido en las continuas pruebas que ha superado el Paseo en los últimos meses con las distintas celebraciones y festividades, desde la última programación de Navidad hasta la Semana Santa o la última procesión de la patrona, la Virgen del Mar, este último fin de semana.

No obstante, ha avanzado que con la culminación de obras se prevé realizar algún acto oficial que dé por terminados totalmente los trabajos que, en su vertiente sur, aún se verán prolongados para conectar esta arteria de la ciudad con el Puerto-Ciudad.