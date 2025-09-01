El Ayuntamiento ve "reforzada" la 'marca Almería' gracias a una feria "participativa, ordenada e inclusiva"

Actuación de un grupo de folclore durante la Feria de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz (PP), ha asegurado que la feria de la capital ha servido para "reforzar la 'marca Almería'" al ser "un escaparate de todo lo bueno que ofrece la ciudad, generando empleo y desarrollo económico".

"La Feria de Almería ha sido abierta, participativa, segura, ordenada e inclusiva", ha definido Cruz durante su balance de las fiestas desarrolladas entre el 22 y 31 de agosto, en la que ha valorado el impacto económico para la hostelería, el turismo, el taxi, los propios feriantes y "todas las empresas que directa o indirectamente participan en las fiestas".

En su lectura, el edil ha calificado de "disfrutona" una feria que, según ha considerado, "ha cubierto las expectativas de los almerienses y turistas" gracias a un programa de actividades "amplio y diverso para compartirlo con la familia y amigos".

Con ello, ha destacado que los festejos han tenido siempre lugar "en un entorno seguro" en el que "sentir las tradiciones que nos diferencian y enriquecen", con distintas opciones para todas las edades y capacidades.

Según sus cifras, casi 100.000 personas han asistido a los eventos musicales --70.000 de ellos en el Cooltural Fest-- mientras que unos 4.000 deportistas han participado de 40 torneos deportivos en los que se ha reunido a unos 36.000 espectadores.

Del mismo modo, ha incidido en otros datos de afluencia y se ha centrado en dos de los tres actos homenaje celebrados en la caseta municipal, con "1.000 personas en el homenaje a la mujer y el homenaje a los mayores". También ha cifrado en 500 los asistentes en la fiesta inclusiva 'A tu ritmo'.

EL MEDIODÍA, "UN ÉXITO"

Basándose en sus contactos con "varios de los negocios más tradicionales", Cruz ha valorado "el buen funcionamiento" y la "gran afluencia de público" que ha asistido a la feria del mediodía, con bares y restaurantes que "han estado llenos en el centro y el recinto ferial".

Aunque las obras del Paseo han hecho que se cambie la ubicación de tres ambigús al Mirador de la Rambla, este aspecto "ha contribuido a potenciar la Feria de Alfarería que se encontraba al lado" así como el encuentro gastronómico, que "ha funcionado muy bien".

"La 33º Feria de Alfarería Tradicional y Cerámica se ha llenado de público, y los artesanos del barro procedentes de España, Francia y Portugal están satisfechos de las ventas", ha valorado.

En cuanto al recinto ferial de la Vega de Acá, la distribución de espacios ha funcionando "bien" al situar las atracciones infantiles en el centro. "Tanto las casetas tradicionales como las juveniles han estado cada noche muy ambientadas, al igual que las atracciones", ha dicho.

"Ha sido la feria más inclusiva de la historia", ha destacado ante las medidas para facilitar el acceso a personas con discapacidad al recinto y las atracciones además de otras actividades. También ha defendido la revalorización de la indumentaria tradicional "no sólo en el certamen que se celebra en la Plaza de la Constitución, sino también en la feria del mediodía, en la batalla de flores, en el festival de folclore y en la ofrenda floral".

Según Cruz, también se ha "compatibilizado la diversión con el descanso de los vecinos de La Goleta" ante los controles acústicos en tiempo real y "la disposición del escenario del recinto de conciertos que se inició el año pasado ha minimizado considerablemente los efectos del ruido". "Los vecinos de La Goleta nos han expresado que el barrio estaba limpio después de cada noche de feria gracias al refuerzo de limpieza durante la feria", ha apostillado.