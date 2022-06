Bal ve la ley de equidad una "cortina de humo" en defensa de la sanidad pública y reclama aclarar sus "excepciones"

ALMERÍA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Cs, Edmundo Bal, ha señalado este miércoles que la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) planteada por el Gobierno es una "cortina de humo" en la defensa de la sanidad pública al desconocer qué "circunstancias excepcionales" son las que conllevarían la derivación de pacientes a centros concertados.

En declaraciones a los medios en Almería junto con varios candidatos al Parlamento andaluz de su partido, Bal ha reclamado a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que detalle cómo se articulará la "causa de excepcionalidad" en esta ley para que "entre en la prestación del servicio la sanidad privada" cuando un paciente no pueda ser asistido mediante la sanidad pública.

"A mí me importa llegar a un hospital, el que sea, público o concertado con la red pública, me da lo mismo, para que me curen", ha expresado el dirigente de Cs al entender que esta es la cuestión de fondo frente al "mensaje puramente propagandístico" del Gobierno.

En esta línea, se ha preguntado si, bajo el planteamiento del anteproyecto de la ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado martes, el presidente de Aragón, Javier Lambán, convendrá con él en que la prestación sanitaria en su región "se encuentra en situación de excepcionalidad" y por ello conlleva "una colaboración público-privada".

Bal ha indicado que su partido ya sopesa solicitar la comparecencia de Darias en la Comisión de Sanidad para que dé más detalles al respecto, toda vez que ha anunciado una batería de preguntas ante las dudas suscitadas entre las filas de su partido.

"¿Es excepcional que exista una pandemia de coronavirus? ¿Es excepcional que las UCI de los hospitales se han encontrado saturadas? ¿Son excepcionales las listas de espera en la sanidad pública en muchas comunidades autónomas que están gestionadas por el PSOE?", se ha preguntado Bal.

El vicesecretario general de Cs también ha cuestionado si la sanidad pública cuenta con "suficientes medio" por parte del Gobierno para atender a las prestaciones esenciales de la población o si desde el Ministerio se va a "poner en marcha la alta inspección de sanidad para que no existan diferencias en distintas partes del territorio nacional".