Bellido (PP) niega irregularidades en su actividad como delegado de Inclusión en Almería y anuncia acciones legales

ALMERÍA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Almería y delegado territorial de Inclusión, Francisco Gónzález Bellido, ha rechazado este martes las acusaciones del parlamentario socialista, Mateo Hernández, sobre supuestas irregularidades en el desarrollo de su cargo compaginadas con la administración de una empresa privada al inicio de su nombramiento, por lo que ha avanzado que emprenderá "acciones legales" al respecto.

En un comunicado, el dirigente 'popular' ha negado las acusaciones de los socialistas, quienes han interpuesto un escrito en la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción por las supuestas "incompatibilidades" ya han exigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "que lo aparte de manera inmediata de su cargo".

Gónzalez Bellido ha explicado que su nombramiento como delegado de la Junta de Andalucía se produjo el 8 de septiembre de 2022 y que, al tratarse de su primera responsabilidad pública de esta naturaleza, actuó "con total diligencia y transparencia", de modo que el 15 de septiembre del mismo año formuló una consulta ante la Consejería de Justicia para confirmar que "su situación personal y patrimonial se ajustaba plenamente a la normativa vigente".

Según ha detallado, desde la Consejería se le indicó que el plazo para adaptar su situación "coincidía con el establecido para la presentación de la Declaración de Actividades, Bienes e Intereses" de modo que "siguiendo estrictamente dichas indicaciones" y "dentro del plazo legal", vendió sus participaciones y cesó como administrador de la sociedad a la que pertenecía.

La versión de González Bellido choca con la ofrecida por el parlamentario del PSOE, quien ha sostenido que el delegado, desde su nombramiento como alto cargo de la Junta el 8 de septiembre de 2022, "habría compatibilizado durante más de cuatro meses esta función con la de administrador de una empresa privada" hasta su cese al frente de la misma; tiempo en el que la mercantil hizo contratos con la Diputación.

El responsable del PP ha precisado que el 4 de noviembre de 2022 presentó la correspondiente Declaración de Actividades, Bienes e Intereses, en la que ya constaba "tanto la transmisión de las participaciones como su cese, cumpliendo así con todos los requisitos legales".

Así, ha subrayado que "los hechos se desarrollaron en todo momento conforme a la normativa y siguiendo las indicaciones del órgano competente de la Junta de Andalucía, sin que haya existido ocultación, irregularidad ni beneficio personal alguno".

Con ello, ha lamentado la "estrategia del PSOE basada en la difusión de bulos y acusaciones falsas" puesto que "no todo vale en política" y ha afeado el intento de los socialistas "de generar confusión y sembrar dudas infundadas sobre su actuación, pese a existir documentación que acredita el cumplimiento estricto de la legalidad".