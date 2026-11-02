Big Bandarax rinde homenaje a Stevie Wonder en el Auditorio Maestro Padilla de Almería

Imagen del concierto. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Municipal Maestro Padilla se ha llenado domingo, de ritmo, emoción y grandes canciones con el concierto de Big Bandarax, una formación que hizo suyo el universo musical de Stevie Wonder para inaugurar el 34º Festival Internacional Almerijazz.

A través de quince de sus composiciones más emblemáticas, la banda almeriense ofreció un homenaje lleno de talento al artista estadounidense, transformando sus melodías en una celebración de jazz, soul y funk en la que la fuerza de los metales, la riqueza de los arreglos y el protagonismo de las voces mostraron toda la energía y versatilidad de una gran big band, tal y como ha asegurado el Consistorio en una nota de prensa.

Bajo la dirección de José Carlos Hernández, la banda ofreció un amplio repertorio que permitió redescubrir algunas de las composiciones más populares de Stevie Wonder desde la sonoridad característica de una big band. Los arreglos especiales, el diálogo entre las distintas secciones de instrumentos y la participación de cuatro voces dieron forma a un concierto que "combinó energía, riqueza rítmica y matices musicales".

El concierto abrió así una nueva edición de Almerijazz, que del 1 al 8 de noviembre reúne nueve propuestas en distintos espacios de la ciudad, entre ellos el Auditorio Municipal Maestro Padilla, el Teatro Apolo, el Anfiteatro de la Rambla y el Centro Fundación Unicaja Almería.

Una programación impulsada desde el Área de Cultura, Educación, Museos y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, con producción de Manantial de Músicas y dirección de Ángel Vicente, que vuelve a apostar por la diversidad de estilos, el encuentro entre generaciones y la presencia del jazz en la vida cultural de la ciudad.

El recorrido comenzó con 'Another Star', una composición especialmente apropiada para mostrar la potencia rítmica y el carácter festivo de la formación.

A continuación, 'Living for the City' trasladó al escenario la dimensión social y urbana de la música de Steve Wonder, mientras que 'Higher Ground' puso de manifiesto las posibilidades del funk cuando se aborda desde una sección de metales y una base rítmica de gran intensidad.

La sensibilidad melódica tuvo su espacio con 'You Are the Sunshine of My Life' e 'Isn't She Lovely', dos de las canciones más reconocibles del repertorio del artista.

También hubo lugar para la delicadeza de 'Send One Your Love' y el carácter soul de 'All I Do', antes de adentrarse en la atmósfera más reflexiva de 'Village Ghetto Land', una pieza en la que los arreglos permitieron explorar otros colores y texturas sonoras. El concierto continuó con 'My Cherie Amour', una de las composiciones más románticas de Stevie Wonder, y recuperó el espíritu festivo y el protagonismo de los metales con 'Sir Duke'.

'I Wish' aportó nuevamente una buena dosis de funk y dinamismo, mientras que 'Overjoyed' permitió disfrutar de la vertiente más íntima y melódica del compositor.

En la recta final llegaron 'Don't You Worry Bout a Thing' y 'Superstition', dos temas en los que el ritmo y la fuerza interpretativa adquirieron especial protagonismo, antes de cerrar el repertorio con 'Faith', una composición que completó este recorrido por la trayectoria de uno de los músicos más influyentes de la música popular contemporánea.

Más allá del homenaje, la actuación sirvió para poner en valor el trabajo continuado de Big Bandarax en la difusión del jazz y la música de big band, así como su contribución a la formación y proyección de jóvenes músicos. La agrupación nació en 2015 en el seno de la Asociación Musical de Gádor y cuenta desde sus comienzos con el respaldo de Clasijazz, formando parte de su ecosistema musical.

Durante estos años, Big Bandarax ha construido una trayectoria que trasciende el ámbito provincial, con actuaciones en citas como el Portón del Jazz de Alhaurín de la Torre, el Riverboat Jazz Festival de Silkeborg (Dinamarca), Jazz Andaluz de Priego de Córdoba y el propio Almerijazz, además de su vinculación con Naranjazz, el festival de jazz de Gádor, tal y como ha asegurado el comunicado.

En 2025 fue, asimismo, finalista del Concurso Internacional de Jóvenes Músicos de Jazz de Talavera de la Reina (Toledo). Su participación en el festival almeriense representa, por tanto, mucho más que una actuación inaugural. Es también una muestra del potencial del talento musical local y del papel que desempeñan los proyectos educativos y asociativos en la creación de nuevas generaciones de intérpretes y en la continuidad de la cultura jazzística, donde brilla con luz propia Clasijaz.