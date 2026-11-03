Feijóo dice que buscará llevarse "bien" con Marruecos: "Nos vamos a entender porque si hablas claro, te entiende"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el director de Europa Press, Javier García Vila, durante un Desayuno Informativo de Europa Press, en el Casino de Madrid, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este martes la devolución inmediata de los migrantes que entraron en Ceuta a finales de julio amparándose en la normativa europea y ha asegurado que si llega a Moncloa hablará "en serio" con Marruecos y buscará llevarse "bien" con el país vecino.

"Vamos a hablar con Marruecos, vamos a hablar en serio, vamos a decirle 'Yo quiero llevarme bien con su país, respéteme'", ha afirmado Feijóo en un desayuno informativo organizado por Europa Press, al que han asistido el presidente del Senado, Pedro Rollán, la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, y varios consejeros del Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso.

El líder del PP ha señalado que si Marruecos no respeta la soberanía territorial de España, va a tener "dos problemas": España y la UE. "Pero estoy convencido que con Marruecos nos vamos a entender. ¿Por qué? Porque si hablas claro, te entiende", ha enfatizado.

RELACIÓN DE "LEALTAD, FIRMEZA Y BUENA VECINDAD"

Al ser preguntado expresamente qué relación establecerá con Marruecos si gobierna, Feijóo ha indicado que quiere mantener una relación de "lealtad", "firmeza" y "buena vecindad" con el país vecino, dejando claro que España es "territorio europeo y frontera sur de Europa".

"Vamos a hablar con Marruecos, vamos a hablar en serio, vamos a decirle 'Yo quiero llevarme bien con su país, respéteme". Si usted no respeta la inseguridad territorial de España, va a tener dos problemas, España y la UE. Pero estoy convencido que con Marruecos nos vamos a entender. ¿Por qué? Porque si hablas claro, te entiende", ha enfatizado.

"YO LE ENTREGO MI TELÉFONO. YO NO OCULTO NADA"

El presidente del PP ha indicado que él no tiene "nada que ocultar". "Yo le entrego mi teléfono. Yo no oculto nada", ha exclamado, aludiendo al espionaje que sufrieron miembros del Gobierno en sus teléfonos móviles.

"Yo solamente digo que un día llegué a una festividad del 2 de mayo, a la Comunidad de Madrid, y el ministro Bolaños y otros empezaron a decir que le habían hackeado los teléfonos y que le habían metido Pegasus", ha recordado.

Feijóo ha señalado que él no tiene "ningún compromiso" con nadie "salvo con los españoles" y es una "persona libre". Según ha reiterado, él no "obedece a nadie salvo a la soberanía" española y Marruecos "lo sabe".

"No tengo nada contra Marruecos, al contrario, quiero tener la mejor relación posible. Es bueno para Marruecos, es bueno para España", ha afirmado, para añadir que España y Marruecos en la Unión Europea pueden "hacer cosas juntos".

UN NUEVO REGLAMENTO SI SE USA DE FORMA INSTRUMENTAL LA INMIGRACIÓN

Feijóo ha señalado que, tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta, Europa "se ha pronunciado de una forma muy clara" y él se lo agradece "mucho", aludiendo a las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a la iniciativa aprobada en el Parlamento Europeo. "Si hemos conseguido en la oposición todo esto, comprenderá que desde el Gobierno lo vamos a incrementar", ha manifestado.

En este punto, ha indicado que están trabajando en este momento en un reglamento de emergencia, que se suma al Pacto de Migración y Asilo y al Reglamento de Retorno, que quieren tener aprobado a finales de diciembre.

"Ese reglamento dice que cuando se utiliza de forma instrumental la inmigración, cuando se produce un ataque híbrido y se invade un territorio de un país miembro, se podrá proceder a la devolución inmediata de toda esa población, tanto adultos como menores, y se suspenderá el derecho de asilo" ha indicado.