Bolaños critica el "lenguaje violento" de Vox: "Decir que vamos a cazar personas humanas es un delito de odio"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, interviene tras visitar las obras de la Estación Intermodal de Almería. - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha criticado el "lenguaje violento" por parte de "algunos dirigentes" de Vox acerca de la crisis migratoria en Ceuta.

"Decir que vamos a cazar personas humanas es un delito de odio", ha afirmado este martes en una atención a los medios en referencia a las declaraciones del secretario general del Vox en el Congreso, José María Figaredo, en un programa de televisión donde señaló que había que "cazar" a las personas que cruzaron masivamente a Ceuta.

"Creo que estas personas absolutamente extremistas, con un lenguaje violento, lo que tenemos que hacer los demócratas es evitar que estén los gobiernos autonómicos", ha señalado Bolaños.

En esta línea, ha asegurado que el PP "no ha cumplido con esa responsabilidad" y ha lamentado que en los gobierno de coalición entre ambas formaciones "Vox impone su agenda ultraderechista".

Asimismo, Bolaños les ha invitado a "intentar ponerse de acuerdo" de cara a la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia sobre los menores migrantes, cuya asistencia por parte de los gobierno del PP fue confirmada este lunes por el vicesecretario de Política Autonómica de los populares, Elías Bendodo.

En contraposición, el ministro ha destacado la gestión del Gobierno y ha defendido que "está informando a diario" acerca de la situación en la ciudad autónoma. "Estamos cooperando con todos los medios desde el Gobierno de España para que todos esos menores puedan tener una acogida respetuosa con los derechos humanos", ha reafirmado.

El Ministerio de Igualdad, a través de la dirección general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo, ha remitido este martes un oficio a la Fiscalía para que investigue las declaraciones realizadas en varias entrevistas por Figaredo.

En el escrito ha solicitado al Ministerio Fiscal que estudie si esas declaraciones podrían ser constitutivas de un delito de odio, previsto en el artículo 510 del Código Penal.