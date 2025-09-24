La búsqueda de la desaparecida en Chirivel (Almería) sigue sin pistas y tras explorarse un radio de cuatro kilómetros

CHIRIVEL (ALMERÍA), 24 (EUROPA PRESS)

La búsqueda de Geraldine, la mujer de 73 años y origen británico desaparecida hace una semana de su vivienda de Contador, en Chirivel (Almería), se mantiene activa pese a la retirada del puesto de mando avanzado después de que no se hayan hallado pistas sobre su posible paradero una vez rastreado un radio de cuatro kilómetros alrededor del casco urbano.

Así lo ha trasladado el Ayuntamiento de Chirivel en un mensaje en sus redes, recogido por Europa Press, en el que pide "a toda la ciudadanía, y en especial a agricultores, ganaderos y deportistas, que permanezcan atentos y comuniquen cualquier información a la Guardia Civil" mediante el teléfono 062.

Desde el Consistorio han dado las gracias a todos los cuerpos de seguridad, servicios de emergencia, ayuntamientos, asociaciones y vecinos voluntarios por su "esfuerzo y compromiso" en la búsqueda iniciada para tratar de localizar a su vecina, quien abandonó su domicilio familiar en la noche del 17 de septiembre.

El despliegue desarrollado hasta el momento ha contado con la intervención de helicópteros y drones, para facilitar la inspección de áreas más abiertas y de difícil acceso a pie. Las batidas de voluntarios han partido cada mañana a las 9,00 horas desde el Centro Cultural de Contador.

Geraldine, quien padece cierta discapacidad mental, desapareció en la noche del pasado miércoles tras salir de su vivienda con comida para alimentar a unos gatos y no regresar. Su marido denunció el extravío sobre las 11,00 horas del día siguiente, al comprobar que no había vuelto al domicilio familiar. Consta, al menos, una llamada al servicio unificado de emergencias 112 sobre las 22,20 horas.

La mujer, que reside junto a su esposo desde hace más de 20 años en esta pedanía de apenas un centenar de vecinos, vestía en el momento de su desaparición un pijama de color oscuro y unas chanclas blancas con agujeros.

