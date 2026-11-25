Archivo - Cabalgata de los Reyes Magos en Almería en 2024.- AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cabalgata de los Reyes Magos estrenará el próximo 5 de enero un nuevo recorrido que permitirá a Sus Majestades de Oriente volver con sus carrozas al centro de la capital con una salida programada desde la Puerta de Purchena desde la que pondrán rumbo hasta la Rambla Federico García Lorca sin abordar el Paseo de Almería tras completarse su peatonalización.

Según la ruta trazada por el Consistorio en la programación de las fiestas navideñas, la cabalgata partirá a las 19,00 horas desde el centro de la capital con un despliegue de hasta 15 carrozas que se preparán antes de iniciar la marcha en la Avenida Pablo Iglesias.

En este sentido, el pasacalles se dirigirá a través de Obispo Orberá desde el centro de la capital hasta la Rambla Federico García Lorca, donde, descenderá hasta la calle Belén para virar hacia Canónigo Molina Alonso.

Desde ahí, el desfile se adentrará en Artés de Arcos y discurrirá en ascenso a través de calle Altamira para, al final de la misma, girar hacia Doctor Carracido y tomar de nuevo la rambla Federico García Lorca, con en el Anfiteatro de la Rambla como punto final.

Previamente al desfile, sus Majestades los Reyes Magos de Oriente y su comitiva harán acto de presencia a las 17,45 horas en la Catedral de Almería para dirigirse a la Plaza de la Constitución a través de las calles Lope de Vega, Jovellanos y Marín. Así, desde el balcón principal de la Casa Consistorial saludarán a los asistentes.

Según los contratos articulados por el Ayuntamiento, además de las carrozas de los Reyes Magos, el desfile contará con otras ocho de temática navideña así como infantiles y juveniles además de otras tres dedicadas al cartero real, el carbón y la fábrica de caramelos, de los que se repartirá al menos 13.000 kilos en seis sabores distintos.

El desfile contará además con la participación de compañías de teatro de calle, espectáculos itinerantes, bandas de música, agrupaciones musicales, pasacalles, acróbatas y bailarines.

El Paseo de Almería acogió por última vez este evento en 2024, justo antes del inicio de las obras para su reforma y peatonalización. No obstante, la programación navideña prevé este año para dicho espacio cuatro espectáculos lumínico-musicales cada día, entre las 18,00 y las 21,00 horas, así como la iniciativa 'Navidad sostenible', que se desarrollará desde el 28 de noviembre hasta el 4 de enero.