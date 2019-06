Uno de cada dos jóvenes de Almería han presenciado algún acto homófobo, según Colega

Publicado 25/06/2019 18:21:49 CET

ALMERÍA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El colectivo almeriense de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales Colega Almería ha señalado este martes que el 51,13 por ciento de los jóvenes de entre 12 y 18 años han presenciado en alguna ocasión actos homófobos, de forma que el 67 por ciento de ellos se refieren a insultos, aunque una parte de ellos también han sido testigos de situaciones de acoso --19,81 por ciento-- y de agresiones --10,68 por ciento-- de este tipo.

Así se desprende de los resultados del último 'Colegómetro' realizado anualmente por la entidad a través de su Observatorio contra la Homofobia, cuya directora, Natalia Ronco, ha precisado, no obstante, que estos datos podría ser incluso más contundentes, ya que una parte importante de los 1.250 jóvenes encuestados no identifican ciertas conductas como homófobas, por lo que existe una "falta de conciencia".

El mismo estudio apunta, en este sentido, que si bien cuatro de cada cinco encuestados conoce a personas del colectivo en su entorno, el 26,02 por ciento no sabe qué son la homofobia y la transfobia. Entre las conclusiones del estudio, se destaca el "gran desconocimiento de la realidad y el hecho Lgtbiq+" y la "alarmante situación de agresiones, insultos y acoso al colectivo" en parte por la "continuidad de estereotipos y tópicos".

"Algunas cuestiones han quedado fuera por representar casos muy minoritarios, aunque aún encontramos en los talleres a menores que rechazarían a su hijo por ser homosexual", ha explicado Ronco en declaraciones a Europa Press, antes de incidir en la necesidad de "extender la formación a todos los ámbitos", ya que la concienciación contra las conductas homófobas "no puede ser solo el trabajo que hace el colectivo en los talleres".

La directora del observatorio ha incidido además en las conductas de los menores a la hora implicarse en la lucha contra la homofobia y afrontar determinadas de situaciones de las que son testigo. "Por regla general dan una callada por respuesta, no se meten, no interviene", ha detallado antes de recordar que dicha situación puede ser comparable al 'bullying' en los colegios, donde la no intervención puede derivar en la "complicidad" hacia los agresores.

El 'Colegómetro' destaca, en relación a la perpetuación de estereotipos, que cerca de uno de cada cuatro jóvenes piensa que en una relación homosexual "uno hace de hombre y otro de mujer", de modo que incluso casi uno de cada diez opina que "todos los gays quieren ser mujeres y todas las lesbianas, hombres".

ENTORNO EDUCATIVO

Entre los alumnos de los 42 centros que han participado en la encuesta, el 8,07 por ciento cree que tener un profesor homosexual "influye negativamente en la educación recibida" e incluso resulta "especialmente grave", a juicio del colectivo, el que casi uno de cada diez alumnos sostenga que es "perjudicial tener un educador perteneciente al colectivo Lgtbiq+".

Otros de los datos que arroja el estudio de Colega sobre la percepción del colectivo por parte de los jóvenes es que el 17,65 por ciento sostiene que los homosexuales y transexuales son más promiscuos que los heterosexuales, así como que el colectivo Lgtbiq+ es más propenso a contraer infecciones de transmisión sexual (ITS), lo que opina el 26,4 por ciento de los participantes.

El 27,22 por ciento cree que a las personas homosexuales se les distingue por sus gestos, manera de hablar, apariencia y profesión. Asimismo, el 42,08 por ciento necesita saber de antemano si una persona es del colectivo Lgtbiq+ para evitar "situaciones incómodas" mientras que el 12,22 por ciento reconoce que tiene problemas para entablar amistad con personas homosexuales, bisexuales o 'trans'.

Ante esto, casi el ocho por ciento de los adolescentes cree que las parejas homosexuales "no deben expresar su afectividad en público", mientras que medio punto menos --el 7,47 por ciento-- creen que los miembros del colectivo no tiene derecho a criar hijos. Para casi el 15 por ciento de los escolares, los homosexuales "exigen demasiado".

Como medios para luchar contra la homofobia y la transfobia, Colega propone instalar la cultura del respeto en las aulas, dar información veraz sobre el colectivo, acompañar a los adolescentes Lgtbiq+, implantar políticas de igualdad en los centros educativos, formar el personal docente y denunciar y animar a denunciar situaciones de lgbtifobia.

SEMANA DEL ORGULLO

De cara a visibilizar al colectivo y luchar contra la actitudes homófobas en todos los ámbitos, Almería celebra esta semana su Semana del Orgullo, que arranca este mismo martes con el despliegue de la bandera arco iris en el balcón del Ayuntamiento de Almería y la proyección de una película en el Teatro Apolo.

El programa, que se extiende hasta el próximo 30 de junio, incluye la jornada 'El orgullo también en familia' a partir de las 17,30 horas de este miércoles en la Plaza Vieja, con una fiesta infantil que incluirá un desayuno saludable en el que colaboran, además del Ayuntamiento de Almería, la asociación Familias por la Diversidad y Unica Group.

Las sesiones incluyen para el jueves las actividades 'Un centro por la diversidad', con un 'hapenning' solidario en la Plaza del Educador o la exposición 'Pico tres', de la artista Rosana Fornieles, en la Sala de Exposiciones del IAJ de Almería, mientras que durante el mediodía del viernes se celebrará en la Escuela de Arte los 'Encuentros con orgullo', en los que representantes de la sociedad civil almeriense contarán su testimonio sobre la realidad Lgtbi.

La jornada del viernes contará a partir de las 18,00 horas con la conferencia 'Activismo, sentido del humor y mucha pluma' a cargo de José Cuadrado en la Escuela de Artes, con una clase de zumba en la plaza de la propia escuela y la obra de teatro 'Orgullo Nacional' en el claustro del centro a las 22,00 horas.

El fin de semana compaginará la firma de libros del autor José Mola en la librería Picasso a partir de las 12,00 horas con otras actividades más festivas, entre ellas una manifestación que partirá de la Plaza Circular a las 19,00 horas que se cerrará con la lectura de un manifiesto en la Plaza Pablo Cazard, donde seguirán actuaciones musicales. El hotel Barceló Cabo de Gata concentrará además una 'pool party' el domingo a partir de las 12,00 horas.