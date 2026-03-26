Cae una red de tráfico de migrantes y 'petaqueo' con 15 detenidos y siete 'narcolanchas' intervenidas en Almería

ALMERÍA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a 15 personas en el marco de una operación contra el tráfico de inmigrantes, el tráfico de drogas y el 'petaqueo' en la que ha practicado 14 registros en varias localidades de Almería y en una nave industrial de Granada, lo que ha permitido intervenir, entre otros elementos, hasta siete 'narcolanchas'.

La actuación policial realizada llega tras la investigación iniciada en septiembre de 2025 a raíz de varios episodios migratorios que, según el análisis de los investigadores, encabezaría K.A.M. a través de una supuesta organización criminal compuesta por otras seis personas y de que él se erigiría como líder.

El principal sospechoso sería el encargado de coordinador los suministros y la adquisición de hasta siete embarcaciones con las que se habría facilitado el suministro de combustible y avituallamiento a otras organizaciones criminales, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.

El operativo, explotado el pasado martes, conllevó el registro de varias viviendas de los investigados así como diseminados, cortijos y naves en Vícar, Viator, Huércal de Almería, Roquetas de Mar, El Ejido, Almería y Benalúa (Granada), donde se intervinieron alguna de las embarcaciones en remolques y abundante cantidad de combustible en garrafas y bidones.

La Policía seguía la pista del supuesto 'cabecilla' de la organización, quien se habría encargado de preparar una embarcación en el puerto de Aguadulce, realizar pruebas antes de ocultarla en un camping de Viator y de, finalmente, botarla en Pulpí. Las autoridades argelinas interceptaron dicha lancha con dos migrantes a bordo posteriormente.

Asimismo, los investigadores sitúan a miembros de la red en otras operaciones para favorecer el tráfico ilegal de personas, entre ellas, una actuación de la Guardia Civil efectuada el pasado 21 de febrero en la que se localizó a 31 inmigrantes en la playa de Calabardina de Murcia, que habrían sido transportados por un colaborador en una embarcación equipada con tres motores de gran potencia.

La organización criminal, según han avanzado además varios medios locales, daba también apoyo logístico "permanente" a otras mafias mediante el suministro de "grandes cantidades de gasolina", llegando a transportar hasta 120 garrafas en una sola noche. Estos repostajes, junto con víveres, permitían a otras organizaciones completar el viaje de ida y vuelta a Argelia de una sola vez.

Según la investigación policial, la organización utilizaba calas "discretas" como la Cala de la Invencible, en Almería, para realizar estos suministros clandestinos durante la madrugada, todo ello bajo fuertes medidas de seguridad y mediante el uso de naves industriales y cortijos, algunos de ellos alejados de la costa conforme a las pesquisas.

Para conseguir su propósito, los investigadores sostienen que la organización seguían una estructura definida en la que, por debajo del supuesto 'cabecilla', figuraban dos de sus cuñados que se habrían encargado del transporte terrestre de lanchas y el acompañamiento de inmigrantes.

Asimismo, sitúan a un cuarto sospechoso como el "enlace logístico" de la red, encargado de captar pilotos y gestionar naves para ocultar embarcaciones de alta velocidad, mientras que en una escala inferior señala la existencia de otros tres sospechosos de dar apoyo logístico y cobertura al pilotaje de las embarcaciones de género prohibido.