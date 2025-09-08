La campaña 'Bonos al Consumo' regresa este miércoles para apoyar al comercio afectado por las obras del Paseo de Almería

Uno de los comercios del Paseo de Almería con el cartel de la campaña 'Bonos al Consumo 2025'. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha reactivado la campaña de 'Bonos al Consumo' con una dotación económica de 200.000 euros que se pondrá en marcha este miércoles 10 de septiembre, una iniciativa destinada a incentivar las compras en comercios y establecimientos hosteleros del centro de la ciudad, afectados por las obras de remodelación del Paseo de Almería.

La medida amplía la iniciativa impulsada el pasado mes de febrero en colaboración con la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Navegación y Servicios de Almería, según ha señalado el Consistorio en una nota.

Entre las novedades, adelantadas el pasado mes de julio y consensuadas con los sectores comercial y hostelero, destaca el nuevo límite de adquisición de bonos, de modo que cada consumidor podrá obtener un máximo de cinco bonos semanales frente a los diez permitidos en la convocatoria anterior.

Cada bono tendrá un valor nominal de cinco euros, por cada 20 euros de compra, lo que supone una subvención directa de hasta 25 euros por persona y semana. El resto de condiciones se mantienen: los bonos deberán canjearse entre lunes y domingo y estarán disponibles mientras exista crédito presupuestario.

Los bonos podrán adquirirse a través de la web elpaseopasoapaso.es con certificado digital, o de forma presencial en la Oficina de Atención al Comerciante y Hostelero, ubicada en la calle Alcalde Muñoz número 12, en la segunda planta, en horario de 9,00 a 14,00 horas.

La concejala del Área de Empleo, Comercio, Juventud y Emprendimiento del Ayuntamiento de Almería, Lorena Nieto, ha explicado que "queremos llegar a más personas. Que sean más los almerienses los que puedan beneficiarse de esta iniciativa para consumir en el centro".

La edil 'popular' ha recordado el "éxito" de la primera fase de la campaña, que agotó la totalidad de la partida inicial tras el canje de casi 40.000 bonos por cerca de 4.000 consumidores en más de cien comercios adheridos.

"Esta nueva remesa es una demostración no sólo de la excelente acogida que tuvo la primera, sino de la voluntad del Ayuntamiento de continuar colaborando con el comercio y la hostelería mientras duren las obras del Paseo", ha asegurado Nieto.

BONO PARKING

A la campaña 'Bonos al Consumo' se suma los más de 20.000 bonos de aparcamiento gratuito que el Ayuntamiento de Almería ha puesto a disposición de los usuarios para facilitar las visitas a comercios y establecimientos en las zonas afectadas por las obras.

Para conseguirlos solo es necesario realizar una compra o consumición en los comercios y establecimientos participantes, sin necesidad de un importe mínimo. Al hacerlo, el cliente recibirá un ticket que se puede canjear en el aparcamiento correspondiente.