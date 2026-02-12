La campaña de primavera arranca en el campo de El Ejido (Almería) con el inicio del trasplante de las primeras sandías

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, durante su visita al semillero de Campoejido. - AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

EL EJIDO (ALMERÍA), 12 (EUROPA PRESS)

La campaña de primavera ha arrancado en el campo de El Ejido (Almería) con el inicio del trasplante de las primeras sandías, en un contexto en el que el sector hortofrutícola del municipio se encuentra ya inmerso en este nuevo ciclo productivo, en el que también cobran protagonismo el melón y, como segundo cultivo de campaña, el pepino y el calabacín.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha recorrido las instalaciones del semillero que Campoejido tiene en el municipio junto al concejal de Agricultura y Medio Ambiente, Manuel Martínez; el presidente de Campoejido, Cristóbal Martín; y el vicepresidente, José Antonio Manrique.

Las instalaciones trabajan a "pleno rendimiento" para abastecer al sector en el momento álgido del cambio de ciclo de campaña y de ellas saldrán 1,2 millones de plántulas de sandía y dos millones de melón. La producción anual de Campoejido se sitúa en torno a los 35 millones de plantas, según ha informado el consistorio ejidense en una nota.

Góngora se ha mostrado "esperanzado" en que la "campaña de primavera se desarrolle sin incidencias y que la climatología contribuya a que los cultivos ofrezcan una buena calidad de frutos, que permita a los agricultores obtener unos precios justos y dignos con los que poder hacer frente a los elevados costes de producción".

Asimismo, el máximo responsable municipal ha destacado "la gran apuesta de los semilleros del municipio por la tecnificación, la digitalización, el uso del control biológico y de las técnicas más innovadoras para garantizar que las plántulas lleguen a los invernaderos con la mayor salubridad, como primer paso para garantizar un cultivo de calidad".

La sociedad cooperativa Campoejido dispone de un semillero en El Ejido con 35.000 metros cuadrados de invernadero multitúnel y con total control automático de clima y riego, dotado con las "más modernas tecnologías", al que se sumó en 2023 un nuevo semillero en Dalías con una superficie de unos 30.000 metros útiles destinada tanto a producto convencional como ecológico.

El Ejido suma más de una veintena de empresas dedicadas a la producción de semillas y cerca de una treintena de semilleros, lo que sitúa al municipio como "punta de lanza" en este sector de la industria auxiliar.