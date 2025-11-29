La cantera del club Mintonette de voley entrena en Plaza de las Velas de Almería y anuncia el Campeonato Nacional Cadete

La cantera del club Mintonette entrena en la Plaza de las Velas y anuncia el gran espectáculo del Campeonato de España Cadete de voleibol en diciembre en la provincia de Almería - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cantera del club Mintonette de voleibol ha entrenado este sábado en la plaza de las Velas de la ciudad de Almería. Esta actividad sirve para anunciar el espectáculo del Campeonato Nacional en categoría cadete que se va a celebrar próximamente en la provincia almeriense.

Desde el Ayuntamiento de Almería valoran esta actividad como propulsora de una ciudad activa. En concreto el entrenamiento al aire libre lo han realizado los niños y niñas de los equipos alevín y benjamín del club Mintonette de voleibol, que han trasladado sus sesiones en el Palacio de los Juegos Mediterráneos al centro de la ciudad, para fomentar este deporte.

Además han promocionado el gran evento con el que se cerrará el año, el Campeonato de España de Voleibol Cadete, que reunirá en Almería y provincia, del 27 al 30 de diciembre, a 230 equipos y más de 3.500 jugadores, lo que, según una estimación hecha pública por el Ayuntamiento de la capital en un comunicado, supondrá un mínimo de 30.000 pernoctaciones, y generará importantes beneficios para la hostelería y el comercio de la ciudad.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, ha asistido a la actividad, organizada conjuntamente con el Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, y ha manifestado que "el deporte es principalmente salud, y por eso queremos que toda la población haga actividad física, tanto deporte federado, como es el caso de los jugadores de Mintonette, como por esparcimiento, como el sendero de esta mañana".

Esta frase la completa afirmando que "el deporte también es un reclamo para promocionar la ciudad de Almería. Queremos ser un destino de eventos deportivos y el Campeonato de España Cadete de Voleibol puede tener tranquilamente un impacto económico de 3,5 millones de euros para la ciudad y provincia".

Por su parte, el concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, afirma que "en el área de Turismo nos preocupamos de traer competiciones del más alto nivel que pongan a Almería en el mapa. Porque nuestra ciudad reúne todos los requisitos, en cuanto al clima, red hotelera, instalaciones, gastronomía y cultura, para convertirse en destino preferente de eventos deportivos".

Los niños y niñas han entrenado mientras sus padres les observaban y realizaban fotografías, en un acto que ha contado con la presencia del delegado provincial de la Federación Andaluza de Voleibol, Juan Docio, el concejal de Deportes de Huércal de Almería, Jesús Comedio, el presidente del club Mintonette, Francisco José Saez, el gerente de Almería Sports Destination, y el concejal Antonio Casimiro.

En esta línea, Jesús Comedio ha explicado que "en cuanto Mintonette nos propuso participar en el Campeonato de España dijimos que sí inmediatamente. Nos encanta el deporte y las categorías base son fundamentales para extender su práctica a toda la población".

Una mañana soleada, con deporte, buen ambiente y dinamización del centro, bajo la organización de Mintonette, que promueve la celebración del Campeonato de España Cadete en Almería, y la participación de las Áreas de Ciudad Activa y Turismo del Ayuntamiento de Almería.