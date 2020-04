Cantoria (Almería) emite un bando para facilitar pescado fresco a sus vecinos sin tener que salir del pueblo

CANTORIA (ALMERÍA), 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Cantoria (Almería), Purificación Sánchez, ha emitido este jueves un bando municipal en el que informa a sus vecinos de nuevas facilidades para poder adquirir pescado fresco sin tener que salir del municipio, dado que el único establecimiento de este tipo con el que cuenta la localidad --en la que existen más de 40 pedanías de diferente tamaño-- abre dos veces por semana.

La iniciativa, que ha contado con la colaboración de la propietaria del negocio, parte ante las dificultades de los vecinos para tener acceso a pescado y marisco fresco ante las restricciones en materia de movilidad derivadas de la declaración del estado de alarma, que limita los desplazamientos a otros municipios colindantes.

"Si hablo con la Guardia Civil, ¿cómo les digo que dejen salir a los vecinos del pueblo para comprar pescado? Se va a desbordar la situación y no sabemos qué podría pasar", ha explicado en declaraciones a Europa Press la primer edil, quien tras la petición de los vecinos contactó con la pescadera para ver si aceptaría encargos ante los días que trabaja en Cantoria.

Mediante esta opción, el Ayuntamiento trata de evitar el desplazamiento de la ciudadanía fuera del término municipal para la compra de pescado, lo que además puede ser un "riesgo" ante la pandemia "no solo para la salud propia, sino para la de todos los vecinos". "Con esto intentamos que los vecinos no salgan del pueblo y no haya desplazamientos de un municipio ha otro", ha detallado Sánchez.

La alcaldesa ha recordado que son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los que tienen las competencias sobre los desplazamientos bajo el estado de alarma, si bien con esta opción se pretende cubrir de la mejor forma las necesidades básicas. "No me puedo hacer responsable de que un vecino salga a comprar a Albox y lo multen. Si no podemos salir a trabajar, ¿cómo te van a dejar salir a comprar al pueblo de al lado?", se ha cuestionado.

No obstante, la regidora se ha mostrado consciente de que Cantoria es un municipio "muy disperso" en cuanto a los diferentes núcleos de población, algunos con más de 800 habitantes como es el caso de Almanzora, donde no hay comercio de pescado fresco, por lo que los desplazamientos en el interior de la localidad se siguen realizando.

320 KILÓMETROS PARA VENDER PESCADO

María Dolores recorre cada miércoles y sábado 320 kilómetros ofrecer pescado fresco en Cantoria, ya que ella misma acude esos días desde su residencia en Cúllar (Granada) hasta Mercagranada para adquirir el género fresco y llevarlo al municipio almeriense para su despacho, según ha explicado la propia comerciante.

"El pueblo no es tan grande como para tener una pescadería a diario", ha recordado la alcaldesa antes de agradecer la colaboración de la propietaria del negocio, quien se ha mostrado encantada de participar en esta iniciativa que, por otra parte, permitirá evitar colas y aglomeraciones en el local al que habitualmente también acuden vecinos de otros municipios limítrofes como Uleila o Albanchez.

La pescadera está de acuerdo con que la cantidad de habitantes que residen en Cantoria no permite abrir más allá de dos días en semana, en horario ahora de 9,00 a 14,00 horas, si bien también cuenta con un segundo establecimiento en Cúllar donde abre martes y viernes.

Con esta medida, el Ayuntamiento trata de evitar los desplazamientos de los vecinos, para lo que también cuenta con una red de voluntarios que hacen recados, como listas de la compra, adquisición de fármacos o reparto de mascarillas, ya que en algunos núcleos como Los Pardos la media de edad de sus habitantes "ronda los 75 años".