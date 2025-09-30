La Casa del Cine de Almería acoge conciertos y charlas en las jornadas 'John Lennon en Almería' del 9 al 11 de octubre

Archivo - Estatua de John Lennon en la Plaza Flores de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, junto con la Asociación LaOficina Producciones, ha organizado del 9 al 11 de octubre las primeras jornadas 'John Lennon en Almería', un programa cultural y musical que conmemora el aniversario del nacimiento del mítico Beatle y que busca relanzar la Casa del Cine, actualmente en proceso de renovación.

Durante tres días, la ciudad ofrecerá actividades gratuitas hasta completar aforo, con conciertos, charlas, cuentacuentos y presentaciones de libros en torno a la figura de John Lennon y su vínculo con Almería.

Las jornadas comenzarán el 9 de octubre en la Plaza Flores, junto a la estatua de John Lennon inaugurada en 2006, con un recital acústico a cargo del joven músico almeriense John Juárez, de 15 años y natural de Roquetas de Mar.

El objetivo municipal es posicionar este enclave como punto de referencia internacional para los admiradores de Lennon, de forma similar a lo que ocurre en Nueva York con el mosaico Imagine en Central Park, según ha destacado el Consistorio en una nota.

"En vez de recordar la muerte de este icono del siglo XX, en Almería queremos celebrar su nacimiento", ha señalado el concejal de Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, quien ha subrayado que la ciudad pretende consolidarse cada 9 de octubre como destino destacado en la agenda mundial de la 'beatlemanía'.

CONCIERTOS, CUENTACUENTOS Y CHARLAS

El programa musical incluye un gran concierto gratuito en el entorno de la Casa del Cine, con la participación de las bandas almerienses tributo a The Beatles, The Beatles Connection y From The Beatles to You, ambas lideradas por Chipo Martínez, así como la actuación del músico madrileño Javier Polo.

El sábado 10 de octubre, a las 12,00 horas, la narradora Ana Titiricuento ofrecerá un cuentacuentos dirigido a niños y adultos, que recorrerá la historia de The Beatles de forma lúdica y familiar.

Las jornadas también contarán con charlas y presentaciones de libros, entre ellas la de la profesora alemana Gracia Eckard, quien ha desarrollado un método para enseñar español a alemanes tomando como referencia la figura del profesor Juan Carrión y su encuentro con Lennon en Almería en 1966.

Asimismo, el escritor y profesor de Filosofía J. Adolfo Iglesias --descubridor en 1999 de esta historia y fundador de la asociación Lennon Almería Forever-- repasará los 25 años de este movimiento cultural, decisivo para la creación de la Casa del Cine.

Estas jornadas "suponen un paso clave en la reactivación de la Casa del Cine, un espacio único que rinde homenaje a las películas rodadas en Almería y que, gracias a Lennon, suma un capítulo singular en la historia cultural del siglo XX".

El Ayuntamiento ha invitado a la ciudadanía y a los visitantes a participar en esta programación gratuita, que "consolida a Almería como escenario de encuentro entre cine, música y turismo cultural".