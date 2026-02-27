CCOO critica el bloqueo del convenio del manipulado en Almería ante una patronal que "pretende un retroceso brutal"

Representantes de CCOO en el Parlamento de Andalucía con la PNL sobre el manipulado hortofrutícola de Almería. - CCOO

ALMERÍA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha criticado la situación de bloqueo en la que se encuentra la negociación del convenio colectivo provincial de manipulado y envasado de frutas, hortalizas y flores de Almería, vencido desde el 31 de diciembre de 2024, a causa de "la actitud de las organizaciones empresariales"

En una nota, secretario provincial de Industria de CCOO, Máximo Arévalo, ha asegurado que la patronal "no solo se niega a avanzar en la consolidación de derechos recogidos en el Estatuto de los Trabajadores, sino que pretende imponer un retroceso brutal" con jornadas de "hasta 54 horas semanales, salarios limitados exclusivamente al SMI, jornadas irregulares con pago por horas y la eliminación de garantías básicas para la plantilla".

Las reivindicaciones de la parte trabajadora pasan por un incremento salarial del cuatro por ciento% por encima del SMI, que en 2026 se sitúa en 1.221 euros mensuales tras la subida del 3,1 por ciento aprobada por Real Decreto 126/2026; y la reducción de la jornada a las 40 horas semanales que establece la ley, frente a las 46 del convenio anterior.

El sindicato ha recordado que ocho de cada diez personas que trabajan en los almacenes de manipulado "son mujeres, muchas de ellas migrantes", quienes además "soportan ritmos extenuantes, riesgos ergonómicos que provocan lesiones musculoesqueléticas crónicas, contratos temporales que encubren relaciones laborales estables y una conciliación inexistente".

Mientras tanto, según ha contrapuesto, el sector factura "más de 2.300 millones de euros al año y exporta el 80 por ciento de su producción a mercados europeos" de modo que el beneficio empresarial "no se traduce en condiciones dignas para quienes lo generan".

En este línea, ha valorado la PNL registrada el pasado 25 de febrero en el Parlamento de Andalucía, impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista con el respaldo de CCOO Industria de Almería, para celebrar un debate en Pleno sobre la "precariedad estructural" que atraviesa el sector del manipulado pese a ser "uno de los principales motores económicos del sureste peninsular".

La PNL registrada en la Cámara andaluza reclama un Plan Integral con dotación presupuestaria para dignificar el empleo femenino en el sector, un programa de prevención de riesgos laborales con perspectiva de género, medidas reales de conciliación y una mesa sectorial permanente que obligue a rendir cuentas.

Para el sindicato provincial de Industria, esta iniciativa "es la prueba de que la lucha sindical ha logrado trasladar a las instituciones un conflicto que la patronal pretendía mantener silenciado en la mesa de negociación".

El sindicato ha recordado que en diciembre de 2025 ya hubo una concentración de protesta frente a la sede de Coexphal tras constatarse que tras "cerca de una decena de reuniones no habían producido avance alguno en la renovación del convenio".

Según han asegurado, la recomendación de Coexphal a sus empresas asociadas es la de aplicar una subida del 2,5 por ciento desde enero, lo que resulta a juicio de CCOO "una maniobra para aparentar sensibilidad social mientras se bloquea la negociación real".

"Un incremento por debajo de la propia subida del SMI, decidido de forma unilateral y fuera de la mesa negociadora, no responde a las demandas de miles de trabajadoras ni sustituye un convenio colectivo que garantice derechos estables", han aseverado.