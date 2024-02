CCOO-A reclama que se aborden "retos" como la digitalización y la reducción de los tiempos de trabajo en 2024

ALMERÍA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha urgido a abordar durante este 2024 los "retos" para la transformación de los sectores productivos a partir de la digitalización, el uso de las energías renovables o el escenario la escasez hídrica, así como la reducción de los tiempos de trabajo, la regularización de los contratos parciales para dar más garantías a las personas trabajadoras y el fraude en las cotizaciones.

Así lo ha trasladado durante una asamblea celebrada con delegados en la sede del sindicato en Almería, que ha contado con la participación del secretario provincia de CCOO en Almería, Antonio Valdivieso, según ha indicado la entidad en una nota.

"Estamos ante un proceso de transformación social provocado por la digitalización por el cambio de las energías renovables, las transformaciones en todos los sectores productivos y CCOO quiere que nadie se quede atrás. Tenemos que tener más fuerza productiva, más fuerza en las empresas", ha dicho López, quien ha pedido a los delegados que estén pendientes "de todo cambio y capacidad de las empresas para que eso no suceda".

La dirigente sindical ha señalado que las transformaciones permitirán producir "más en menos tiempo", lo que se traducirá en una "mayor rentabilidad". "Es hora de ver cómo eso se traslada a las familias trabajadoras en forma de empleo estable y mejores salarios", ha apuntado.

Con ello, ha asegurado que Andalucía es de las comunidades "con mayor beneficio empresarial acumulado", lo cual "no se está trasladando a las familias trabajadoras". Para López, el contrato parcial tiene que ser "un contrato con más garantías" para que, bajo esta modalidad, el empresariado "no cotice cinco horas en A y haga trabajar doce y el resto se paguen en B".

"Queremos hablar de la jornada laboral, de los tiempos de trabajo. Queremos que los tiempos de trabajo se humanicen para que las personas podamos tener más tiempo para desarrollar nuestra vida personal, para nuestro ocio, nuestra familia", ha reivindicado López.

En ese sentido, la secretaria general ha apuntado que en Andalucía, durante 2021, las horas extraordinarias "se contabilizan en más de 700.000 y con eso podrían crearse más de 18.000 puestos de trabajo nuevos".

PRESUPUESTO ANDALUZ NO EJECUTADO

Por otra parte, López ha exigido al presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, que "se ocupe y preocupe de los problemas de Andalucía, en lugar de estar todo el día fuera de haciendo campaña electoral en España, en Galicia, firmando acuerdos con Ceuta y Melilla" puesto que "mientras eso ocurre, no cumple con el presupuesto de la comunidad autónoma" al estar "más del 63% no está ejecutado".

Los dirigentes sindicales han valorado el trabajo desarrollado a lo largo de este año desde CCOO, que es "el primer sindicato en Almería, en Andalucía y en España, algo que se debe al buen trabajo realizado en todas y cada una de las empresas de todos los sectores y toda la provincia, defendiendo a diario los derechos de sus compañeros y compañeras", según han valorado.

López ha destacado esta labor ha permitido firmar convenios colectivos de "importancia estratégica" en Almería, los cuales "llevaban muchos años paralizados, como el del sector de la madera".

"Fruto de la subida por convenio y de las subidas del SMI, en provincias como esta los sueldos han subido de media un 17%, más de la subida del IPC, y esta es la muestra de que el sindicato es útil para defender y mejorar la vida de la gente trabajadora", ha aseverado la líder de CCOO-A.

La secretaria general de CCOO de Andalucía ha destacado que "hay que seguir trabajando por hacer frente a muchos de los problemas del mundo del trabajo que aún persisten en provincias como la almeriense, donde el peso del sector agrícola es destacado: el paro, la precariedad, la parcialidad y los bajos salarios".

Por su parte, el secretario general de CCOO de Almería, Antonio Valdivieso, ha señalado que el trabajo de los delegados y delegadas en los centros de trabajo almerienses "ha permitido que CCOO gane las elecciones sindicales y aumente su representación y su capacidad de seguir mejorando la vida de las personas trabajadoras".

Valdivieso ha destacado que la reforma laboral ha tenido un impacto destacado en el sector agrario de la provincia porque "ha permitido combatir la precariedad en la contratación". No obstante, ha subrayado que "hay que seguir consolidando y mejorando la contratación a tiempo parcial y las coberturas de los fijos discontinuos y se haga un uso adecuado de esta modalidad de contratación".

En concreto, ha exigido que "estos contratos deben transformarse en indefinidos porque la realidad del campo almeriense justifica la contratación indefinida".

"Aquí no hay campañas como la uva o el olivo. Aquí las campañas agrícolas duran once meses y no tiene sentido que la contratación no sea indefinida. Eso mejoraría las condiciones de vida de las personas trabajadoras del campo, especialmente de las personas migrantes, mano de obra mayoritaria de este sector en la provincia, y le permitiría desarrollar su proyecto de vida y mejorar su acceso a la vivienda que es un problema importante que tenemos", ha defendido.