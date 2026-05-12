CCOO y UGT lamentan la última muerte en accidente laboral en Almería y avisan del aumento de la siniestralidad

Concentración de CCOO y UGT tras el último accidente laboral mortal en Almería. - UGT

ALMERÍA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Representantes de los sindicatos UGT y CCOO en Almería se han concentrado este martes por el último accidente laboral mortal registrado en la provincia que, según sus cifras, elevan a ocho las víctimas mortales en un año en el que la siniestralidad laboral se han incrementado un 62 por ciento con respecto al pasado año, según han calculado.

La secretaria provincial de UGT, Carmen Vidal, y el coordinador provincial de CCOO, Antonio Rico, se han referido así al hombre de 44 años que falleció el pasado fin de semana tras sufrir un accidente al reventar un neumático que cambiaba en el varadero del puerto de Aguadulce.

Vidal ha reclamado una mayor implicación de los empresarios para la formación en materia de prevención especialmente en el ámbito de la agricultura y de la construcción. En este sentido, ha lanzado una "nota de atención" tanto a empresarios como administraciones ya que próximamente se firmará el calendario estival para los trabajadores de construcción ante la subida de temperaturas, por lo que confía en que "se tomen esto un poquito más en serio".

Por su parte, Rico ha recordado que "todos los accidentes laborales, sobre todo los mortales, son evitables" si se adoptan las medidas preventivas necesarias, por lo que ha reclamado un plan de choque "urgente" en construcción, manipulado y residuos así como sistemas de transparencia para detectar la localización de accidentes. Junto con la representante de UGT, ha vuelto a pedir de nuevo la figura del delegado territorial de prevención.

Los representantes sindicales han hecho un llamamiento a los responsables políticos que aspiran a presidir la Junta de Andalucía después del próximo 17 de mayo para abordar con mayor celo la siniestralidad, dado que Andalucía es la comunidad con mayor mortalidad laboral, puesto que concentra "el 22 por ciento del total nacional" con 37 fallecidos en lo que va de año.

"Especial preocupación genera el incremento de la siniestralidad en sectores como la construcción, donde la presión por los plazos, la subcontratación en cadena y la precariedad continúan siendo factores determinantes", han advertido en un comunicado.

Según han analizado, las principales causas de muerte en el tajo son los infartos, los derrames cerebrales y otras patologías no traumáticas, que representan el 36 por ciento del total de accidentes mortales en jornada, junto con las lesiones múltiples derivadas de caídas en altura o aplastamientos.

Además de fortalecer la normativa preventiva, para CCOO y UGT es "fundamental" que las empresas cumplan con la legislación vigente. Hasta diciembre de 2025, se han realizado 4.937 sanciones en materia de prevención de riesgos laborales, lo que, a juicio de las organizaciones, "demuestra objetivamente que no se cumple la ley y que las sanciones a las empresas incumplidoras deben ser ejemplares".

UGT y CCOO consideran "imprescindible" reforzar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aumentando los recursos humanos y materiales para garantizar un mayor control del cumplimiento de la normativa preventiva. También creen necesario reforzar la investigación de todos los accidentes mortales y de los más graves, así como la capacidad de intervención en las empresas.