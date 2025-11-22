Celebrada una nueva edición del reto 'SinPlasticZamos' por la sensibilización ambiental

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, ha recibido este sábado en la Iglesia de las Salinas de Cabo de Gata a los corredores Pepefar y La Che, por la VII 'SinPlasticZamos'. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, ha recibido este sábado en la Iglesia de las Salinas de Cabo de Gata a los corredores 'Pepefar' y 'La Che', dos ultrafondistas que han participado en el evento de sensibilización ambiental 'SinPlasticZamos 2025' en el que se han recorrido 1.500 kilómetros en 24 horas por los litorales de Huelva, Cádiz, Málaga, Granada, Almería, Murcia, Alicante y Valencia bajo el lema 'La conciencia azul: iniciativa que une deporte y sostenibilidad para proteger nuestros mares y costas'.

Según ha detallado el Consistorio local en una nota, el objetivo de esta acción es "aumentar la conciencia pública sobre el grave impacto de los residuos plásticos en la vida marina, la salud humana y el medio ambiente", tal y como han trasladado desde la organización.

Por su parte, Urdiales ha agradecido a todos los participantes en esta VII SinPlasticZamos "su implicación para llevar a cabo esta acción que aúna la importancia de cuidar de nuestro entorno y de nuestra salud, valores que compartimos y que estamos impulsando desde el Ayuntamiento de Almería".

Así, el concejal ha destacado que "reducir el uso de plásticos es una decisión que redunda directamente en la mejora de nuestras playas, de nuestras calles y de nuestros parques y jardines". En esta línea, el edil ha valorado que "pequeñas acciones como esta nos invitan a reflexionar, a actuar y a sumar esfuerzos para avanzar hacia un mundo más sostenible".

Al hilo, ha afirmado que "cuidar de nuestro entorno y gestionar correctamente nuestros residuos benefician directamente a la salud de los ciudadanos", puesto que nos ayuda a "construir sociedades más sostenibles". Asimismo, ha enunciado que desde el Ayuntamiento de Almería van a "seguir apoyando e impulsando iniciativas como esta que impulsan la economía circular y fomenta modelos de producción y consumo más responsables", al tiempo que "se promueve un estilo de vida activo y saludable a través del deporte".

Por séptimo año consecutivo, en la jornada del viernes, a las 11,00 horas, se pusieron en marcha dos clubes de corredores de montaña, desde los puntos más equidistantes del litoral almeriense, en concreto, desde Adra por el poniente, el Club Deportivo Adra Trail Running, salió liderado por Susana Guillén Cabeza --apodada deportivamente como 'La Che'--.

Desde el municipio almeriense de Pulpí, por el Levante, el Club Deportivo Ultrafondo Almería, salió encabezado por el ultrafondista y naturalista José López Jiménez --'Pepefar 100K', tal y como se le conoce en el mundo deportivo--.

Previamente a la salida, en Pulpí, se realizó una recogida de plásticos en las playas de San Juan de Los Terreros con los alumnos del Colegio Público Rural 'San Miguel' y, posteriormente, ofreció un desayuno saludable a todos los niños.

De esta forma, 'Pepefar 100K' ha recorrido unos 123 kilómetros, lo más cercano al litoral, por los términos municipales de Cuevas de Almanzora, Garrucha, Mojácar, Carboneras y Níjar. Ha estado acompañado en muchos tramos, por los corredores del C.D. Ultrafondo Almería: Simón Barranco, Luis Gómez, Juan Antonio, Cristino, Juan Diego Díaz, José Manuel Murillo, Diego Lirola, Emilio González, Francisco Fernández, Agustín López y su esposa Carmen María.

'La Che' ha corrido unos 100 kilómetros por Balanegra, El Ejido y Roquetas de Mar. Ha estado acompañada por los miembros del C.D. Adra Trail Running, a lo largo de todo el itinerario: Patricia, Luz, Lima, León, Andrés Q, Sheila, Andrés Jr., Susana, Isabel y Andrea.

Al finalizar, pasadas 24 horas desde su salida han llegado al "monumento icónico más importante" del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, la Iglesia de las Salinas, donde han sido recibidos por el concejal de Área de Sostenibilidad Medioambiental y Energética en el Ayuntamiento de Almería, Antonio Urdiales.