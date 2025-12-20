El centro de Almería se llena de villancicos durante el fin de semana previo a la Navidad

Concierto de villancicos en el centro de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los villancicos han sido los protagonistas de las primeras horas de este fin de semana en el centro de Almería, interpretados con diferentes estilos en varios espacios de la ciudad, dentro de la programación navideña del Área de Cultura del Ayuntamiento.

Así, la Plaza de las Velas bailó este pasado viernes, 19 de diciembre, por la tarde con los villancicos "gamberros y rockeros" de Los Vinilos, que "hicieron las delicias" de niños y mayores, según ha detallado el Ayuntamiento de Almería en una nota este sábado.

Una hora más tarde, fueron los miembros de la asociación de vecinos Puerta de Europa que en el Paseo de San Luis los que interpretaron villancicos clásicos, con asistencia del concejal de Cultura, Diego Cruz, y de la edil de Comercio, Ana Trigueros.

Este sábado por la mañana ha sido el alumnado del Aula Creativa Tam Tam quien ha cantado el tradicional aguinaldo en el centro histórico. El concejal de Cultura y Tradiciones, Diego Cruz, les ha esperado en el Ayuntamiento, donde han interpretado "con dulzura y alegría" villancicos infantiles, "muy aplaudidos por los orgullosos padres y madres", explica la nota del Consistorio, que ha detallado que los niños han estado guiados por la directora del Aula Creativa Tam Tam, Rosa López, con la que han cantado y tocado algunos instrumentos.

El concejal de Cultura y Tradiciones, Diego Cruz, ha defendido que desde el Área que dirige en el Ayuntamiento "acertamos hace unos años sumando escenarios en espacios públicos del centro a la amplia programación especial de Navidad". "Hemos comenzado de forma muy participativa y esperamos que siga así durante todas las fiestas", ha añadido.

Este sábado continúan en la Plaza de las Velas, desde las 18,00 horas, con el concierto de la Banda Municipal de Música, mientras que este domingo, 21 de diciembre, a las 12,00 horas, será el turno del concierto de Navidad del Grupo Municipal de Folclore de Almería, "siempre que la lluvia no obligue a suspenderlo".

A las 17,00 horas será el acto de entrega de premios a los ganadores de los concursos locales de Villancicos y Belenes, con la presencia de Diego Cruz, tras el que actuarán los grupos ganadores en categorías infantil, juvenil y adultos, que se ha trasladado al Teatro Apolo.

El lunes 22 la actividad de la programación también sumará la Plaza de la Constitución con concierto de la Banda de San Indalecio a las 19,00 horas, que repetirá el martes, día 23, a la misma hora.

LA NAVIDAD MUSICAL CONTINÚA

Ya el 26 de diciembre, una vez pasada la Nochebuena y el día de Navidad, la Plaza de las Velas recibirá a la zambomba flamenca Chanqueños Pa' Belén, de nuevo en este caso de la mano del Área de Comercio del Ayuntamiento.

El mismo día, la Plaza de la Constitución recibirá a las 20,00 horas el concierto de Mar Hernández y su grupo, con el título de 'Navidad a la luz de la luna'.

El sábado 27, a las 18,00 horas, será el concierto de Navidad de la Banda de Cornetas y Tambores de Santa Cruz en la Plaza de las Velas, que recibirá su última zambomba flamenca de Comercio el día 28 con la Peña El Morato.

Asimismo, la Plaza de la Constitución acogerá el día 30 una "gran fiesta musical de primer nivel" con el concierto de Las Migas, de fama internacional y con un segundo Grammy ganado hace escasas semanas, que comenzará a las 21,00 horas tras la celebración de los '12 Tomates de la Suerte' a las 19,00 horas.

Finalmente, la Plaza de la Constitución comenzará el año siendo también escenario de las tres citas gratuitas del Festival de Teatro Infantil, todas ellas a las 12,00 horas. Será con 'WC' el viernes, 2 de enero; 'La mata de albahaca' el día 3, y 'Ad Libitum' el domingo, 4 de enero, complemento de las tres obras que serán los mismos días en el Apolo, a las 17,30 horas, cuyas entradas ya se encuentran a la venta.