El centro budista Namkha Dzong de Bédar (Almería) recauda más de 37.000 euros para reconstruirse tras el incendio

Centro budista Namkha Dzong, en Bédar (Almería), junto a la zona afectada por el incendio forestal. - NAMKHA DZONG

BÉDAR (ALMERÍA), 6 (EUROPA PRESS)

El centro budista de retiros Namkha Dzong Orgyen Khandro Ling, ubicado en las montañas de Bédar (Almería), ha recaudado 37.546 euros a través de 184 donaciones para recuperar las instalaciones y servicios afectados por el incendio forestal de Los Gallardos del pasado mes de julio.

La campaña, puesta en marcha en la plataforma GoFundMe el 16 de julio por Andres Larrain, miembro de la junta de Rigdzin Community Foundation, propietaria del centro, ha fijado una primera meta de 60.000 euros para afrontar las actuaciones prioritarias, si bien la organización ha situado en 80.000 euros el objetivo total para la recuperación.

Según se recoge en la campaña, el seguro cubre parte de los daños, aunque la cantidad prevista "resulta insuficiente para restablecer el agua y la electricidad y reconstruir los espacios afectados".

Wangchen, residente y guardián de Namkha Dzong, donde vive desde hace 14 años, ha explicado a Europa Press que el centro no se encuentra actualmente en condiciones de acoger a personas que quieran realizar un retiro, aunque tres personas permanecen en el recinto "en unas condiciones mínimas". Para disponer de agua potable tienen que desplazarse hasta la fuente de Serena o hasta Bédar, mientras que para comer recurren en ocasiones a platos preparados.

El complejo está formado por tres áreas. La principal es Namkha Dzong, donde se encuentran el templo y las habitaciones de los lamas, además de la cocina y el comedor destinados a los estudiantes y la habitación de Wangchen. El incendio destruyó completamente la cocina de la planta baja, el comedor, la habitación del residente, los aseos y las duchas, además de afectar al sistema de suministro de agua y electricidad.

La segunda zona está formada por siete cuevas destinadas a retiros individuales y sus espacios de baños y duchas. Las cuevas no han sufrido daños en su interior, según ha precisado Wangchen, aunque también han quedado sin agua ni electricidad.

La tercera área, Khandro Ling, es una finca en la que duerme aproximadamente el 80 por ciento de los estudiantes y practicantes durante los retiros colectivos. Allí han desaparecido por completo el depósito y la bomba de agua, las tuberías, el desagüe y el cableado eléctrico.

La campaña de recaudación relata también que Wangchen y el director del centro pudieron regresar al recinto el 12 de julio, escoltados por la Policía mientras el incendio todavía permanecía activo. Su primera preocupación fueron los dos gatos que vivían en el centro, que fueron encontrados a salvo y trasladados posteriormente a otro lugar.

Namkha Dzong funciona desde 2010 como principal centro de retiros de la Rigdzin Community, una comunidad que, según ha precisado Wangchen, cuenta con 13 centros en distintos países europeos y dispone de un comité encargado de los asuntos económicos.

RECUPERAR LOS SUMINISTROS ANTES DEL PRÓXIMO RETIRO

La prioridad se centra ahora en restablecer el agua y la electricidad y recuperar el equipamiento básico de la cocina, el comedor y los baños antes del próximo retiro colectivo, que comenzará a finales de septiembre y tendrá una duración aproximada de un mes y medio, con grupos de entre 40 y 60 personas.

Los trabajos incluyen además el soterramiento de tuberías y cableado con el objetivo de dotar a estas instalaciones de una mayor protección ante posibles incendios futuros. Según ha explicado Wangchen, la intención es aprovechar la reconstrucción para "ponerlo todo en condiciones" y dotar a las instalaciones de "más protección" ante posibles nuevos incendios.

Wangchen ha destacado la importancia de recuperar esta actividad, ya que los retiros colectivos constituyen la única fuente de ingresos de la que disponen para afrontar durante el resto del año los gastos de hipoteca, suministros y comidas.

A lo largo del año, los retiros en grupo reúnen entre 200 y 250 personas, principalmente estudiantes y practicantes de la comunidad procedentes de distintos países europeos, como Suiza, Suecia, Lituania y Países Bajos, aunque actualmente están abiertos a cualquier persona que quiera participar.

En cuanto a la participación en otras actividades, retiros individuales y visitas guiadas, el residente la ha situado "por encima de las 359 personas".

Pese a las dificultades actuales, Wangchen ha destacado la voluntad de quienes permanecen en el centro espiritual de recuperar su funcionamiento. "Es más fuerte nuestra determinación para restablecer todo que otra cosa", ha subrayado.