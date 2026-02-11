Cinco firmas andaluzas participan en la New York Fashion Week de este lunes

Elenco de diseñadores representantes a España en la New York Fashion Week (NYFW) del próximo lunes, 16 de febrero. - ESSDM

Hasta cinco firmas andaluzas, acompañadas de dos más de Madrid, formarán parte de la expedición española que estará presente en la pasarela New York Fashion Week (NYFW) que dará lugar en los a las 12,00 horas del próximo lunes, 16 de febrero.

Tal y como ha detallado el Centro de Enseñanzas Artísticas (Essdm) en una nota, la expedición creativa que acudirá a la semana de la moda de Nueva York se integra por María Giménez, del diseñador Antonio González, oriundo de la localidad almeriense de Guazamara; la sevillana Lola Martín; el lebrijano Adelino Pérez y la malagueña Lucía Sarhan y Javier Borjas, de Villaverde del Río (Sevilla), además de Alba Carmona, de Alcorcón (Madrid) y Alma Castiza, de la diseñadora Ana Castells, de Valdemorillo (Madrid).

En concreto, la entidad ha precisado que el diseñador Antonio González ha sido seleccionado por la Cátedra Internacional de Moda Flamenca Flamentex por su "impecable dominio de la técnica y su visión contemporánea" con una "cuidada selección" de tejidos y volúmenes "que dialogan con la vanguardia neoyorquina sin perder su esencia artesanal".

Por su parte, González ha considerado que este desfile en la capital neoyorkina supone la consolidación de una trayectoria formada desde el estudio y la innovación.

En este sentido, la entidad ha apuntado que la participación del almeriense no solo exhibe el nombre de Guazamara, pedanía de la localidad de Cuevas del Almanzora, sino que "abre puertas comerciales en el mercado norteamericano, demostrando que desde la provincia de Almería se puede liderar el diseño de lujo internacional".

De esta forma, este hito en la NYFW supone la culminación de la estrategia de expansión liderada por la Essdm y Flamentex (Ravial S.A.), cuya sinergia "permite unir la vanguardia académica con la potencia de una industria textil con más de 75 años de historia". Tras haber recorrido con éxito plazas internacionales como Londres, Milán, Turín y París, este desembarco en Nueva York busca no solo la excelencia artística, sino también "la apertura de canales comerciales estables en el mercado estadounidense".

En contexto, la Cátedra, que ha formado a más de 500 alumnos internacionales desde su creación en 2020, ha reafirmado con esta acción su compromiso por posicionar la moda de inspiración flamenca "como un activo económico estratégico y un referente de lujo contemporáneo capaz de seducir a la crítica y a los compradores internacionales en la capital del mundo".