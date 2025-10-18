Cinco heridos evacuados al hospital tras chocar su coche contra un árbol en la AL-9204 en La Mojonera (Almería)

LA MOJONERA (ALMERÍA), 18 (EUROPA PRESS)

Cinco hombres han sido evacuadas al hospital tras haber resultado heridas al chocar el turismo en el que viajaban contra un árbol en la madrugada de este sábado en la carretera AL-9204 a su paso por el municipio de La Mojonera (Almería), según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El accidente se ha producido sobre las 4,35 horas de la madrugada, según el aviso al teléfono 112 que informaba de que un vehículo que había chocado contra un árbol provocando varios heridos. La sala coordinadora informó a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias y a Mantenimiento de Carreteras para la atención de los mismos.

En total, los sanitarios socorrieron a cinco hombres con edades comprendidas entre los 37 y los 57 años. Dos de ellos fueron evacuados al Hospital Torrecárdenas y tres al Hospital del Poniente para su asistencia sanitaria.