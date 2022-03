Círculo Rojo lanza 'La Estudiante', cuarta novela del venezolano Erasmo Benítez y basasa en una historia real

ALMERÍA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La editorial 'Círculo Rojo' ha lanzado la cuarta novela, primera en España, del escritor velezolano Erasmo Benítez, quien en 'La Estudiante' parte de una historia real compaginada con elementos de ficción y narrada de "una forma única".

La novela esta dirigida todas las personas "sin tabúes, de mentes abiertas y conscientes de la realidad que se vive hoy en día", según ha indicado en un comunicado en el que ha destacado la "pasión" por la lectura desde muy pequeño del autor.

Fue en 2020 cuando se decidió a escribir la que sería su primera publicación en España. Así, a través de 'La estudiante' se dirige a todos aquellos capaces de ver más allá de lo que tienen delante.

"Hay muchas cosas a destacar, pero me quedaré con la forma en la que después de construir toda una historia en la mente del lector y hacerle imaginar posibles finales, le doy vuelta a todo llevándole a un terreno en el que de seguro jamás se imaginó llegar a estar", ha explicado Benitez.

Círculo Rojo ha remarcado que el lector va a encontrar "una voz nueva, autentica, única, que no se le parecerá a la de ningún otro escritor, elementos que distinguirán a esta obra de muchas otras que puedan haber abordado temas similares".

"Encontrará intriga, suspenso, pasión, entre otros elementos, también una obra fácil de leer y que le enganchará desde la página uno", ha destacado.

En 'La estudiante', un reencuentro con un amigo, un matrimonio venido a pique, un romance ilícito e intenso, una obsesión y una oscura influencia capaz de conducir a hacer lo inimaginable son los ingredientes con los ficción y realidad se mezclan, "cautivando a los lectores con altas dosis de suspense y erotismo".

"Erasmo Benítez Baquero nos sorprende con esta obra escrita con una voz atrevida y única, mostrando que no todo suele ser lo que parece o lo que se cree que es", ha concluido.

Erasmo Benítez Baquero (Valencia, 1981), nacido en Venezuela, desarrolló desde muy joven el gusto por la lectura, convirtiéndose con el tiempo en un ávido lector, lo que le llevó a sentir la necesidad de expresarse a través de la palabra escrita, dando sus primeros pasos en la revista *Buena Nueva*, del seminario arquidiocesano Ntra. Sra. del Socorro de Valencia, donde estudió filosofía.

Años después escribe el ensayo 'El hombre que se topó con el río' y la novela 'Una noche cualquiera', con la que descubre su camino dentro de la literatura en la narrativa; sin detenerse, escribe 'Un amor por descubrir' y 'Don't Let Me Down', alcanzando su propia voz como escritor, siendo esta única y auténtica.

Ahora, residenciado en Galicia, España, continua con su pasión de la mano de la Editorial Círculo Rojo, con la que ha publicado su más reciente trabajo, 'La Estudiante'.