Círculo Rojo publica 'Los cerezos (un lugar para quedarse)', obra vivencial de su autora en un barrio de Javalambre

ALMERÍA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Círculo Rojo Grupo Editorial ha publicado 'Los cerezos (un lugar para quedarse)', una obra que nace de las vivencias de su autora, Tamara Calpe Dóñate, en un barrio de la sierra de Javalambre.

Tamara Calpe Dóñate lleva a sus lectores a un viaje por sus recuerdo, los de su infancia con esos vecinos, "porque eso al final es lo más bonito de la vida y los que al pasar de los años te sacan una sonrisa y te hacen sentir orgullosa de haber pasado momentos y vivencias con esas personas, porque eso es lo que vale al final y permanece en uno para siempre", según traslada.

Destaca en un comunicado de la obra la presencia de "las canciones que me canta mi abuelo y me cantaban mis abuelas".

"Tenerlas grabadas en el alma y haberlas plasmado en este libro es un verdadero tesoro", explica para añadir el valor de "la gastronomía que posemos porque sin duda todas esas comidas me transportan a esa época tan bonita que viví, teniendo a lo más grande, y a las mejores manos , las de esas abuelas, que todo lo cocinaban con cariño y amor y así creaban guisos y comidas difíciles de olvidar".

Según afirma el sello de autoedición, el lector va a encontrar "lo que nos representa a través de nuestra historia, nuestros parajes, nuestro patrimonio histórico y nuestras fiestas".

"También se encontraran al adentrarse en él recuerdos y añoranzas de una infancia inolvidable, personas que han sido y son de gran relevancia en este barrio y por supuesto encontraran pedacitos de un corazón que quiere, y adora a un su pueblo por encima de todo, además de otras muchas sorpresas", subraya.

Precisa la autora que el libro narra la historia y las vivencias ocurridas en un barrio de la sierra de Javalambre, "por el cual todos los cerezanos sentimos un gran sentimiento y un querer puro y verdadero, ya que es el que nos acogió cuando al mundo vinimos; nos ha visto crecer y soñar, ha sido el testigo más fiel de nuestros mejores y peores momentos, pero, sin duda, en Los Cerezos uno se convierte en el más feliz del mundo".

"Porque la verdadera felicidad no tiene precio. Es la que es entregada por esos vecinos nobles, humildes e inmensos por los que siento gran aprecio; por mis abuelos, ese calor tan necesario para crecer totalmente feliz, ya que me han trasmitido lo más grande la vida: unos valores y unas enseñanzas. Son los que me han hecho querer de verdad a este barrio, porque, aquí, ellos crearon sus raíces, y también las anclaron, y eso para mí tiene un significado muy especial. Gracias a ellos se dibuja esa sonrisa que lo demuestra todo", asegura.

Apunta, asimismo, que el barrio escenario de la historia "tenemos lo más grande, a San Antonio de Padua, que nos cuida desde el momento que nacemos, nos guía, nos protege y nos concede todo lo que necesitamos".

" También tenemos personas ilustres, bellezas naturales dignas de visualizar y una gastronomía para los paladares más exigentes. Por eso tengo claro, muy claro, que este es mi lugar en el mundo, porque aquí tengo lo más grande, lo que más quiero y he querido en la vida", concluye.

Tamara Calpe Dóñate nació el 1 de marzo del año 1999 en Teruel, aunque de recién nacida sus padres la llevaron a un pueblecito de esa provincia, que para ella es su tesoro más grande, y se siente orgullosa de haber creado esas raíces tan profundas en un barrio como Los Cerezos.

Allí, junto a sus padres, sus abuelos y todos sus vecinos, fue creciendo, con los valores que todos ellos han dejado en ella, hasta convertirse en lo que es hoy: una mujer bondadosa, trabajadora y feliz, ya que tiene a su lado a mucha gente que la quiere.

Además, terminó sus estudios; decidió primero estudiar auxiliar de enfermería, algo que había visto desde pequeña en casa, y gracias a eso hoy sabe cuidar con corazón.

Más tarde decidió formarse estudiando un grado superior para tener un mejor futuro y estudio laboratorio clínico y biomédico.

No fue fácil conseguirlo, pero, como ella dice, con esfuerzo, constancia y perseverancia, con todo se puede, y hoy en día tiene un trabajo, el trabajo de sus sueños, ya que poder trabajar en un balneario, en el verdadero paraíso, y en tu barrio, es un orgullo y lo más grande que hay en la vida.

Además, posee un don, la escritura, que le viene de sus ancestros, ya que ellos fueron los que le metieron está pasión en la sangre, aunque ella no lo sabía hasta un día del verano del 2018, cuando empezaron a salir versos de su corazón estando en la bañera y pensando en una persona muy importante y que quiere mucho.

Con ellos compuso su primer poema, 'Un bello carmesí'. Y continuó escribiendo poemas, porque observó que, al recitarlos a esa persona, y a muchas otras, sacaba lágrimas. Eso le llegó al interior.

Más tarde le animaron que escribiera novelas, y en 2021 publicó La historia de una doncella, una obra que para ella tiene un valor especial.

En 2022 publico su segunda novela, 'La rosa de las Alhambras', la cual tiene un valor muy sentimental porque, pensando en su abuelo _aunque no lo conoció, siempre lo lleva en el corazón_, quiso escribir esta novela como homenaje a ese hombre, que lo es todo en la vida, porque siempre está presente, aunque se arrepiente de no haberlo conocido, ya que de él hubiera aprendido muchas cosas; pero promete que siempre, pero siempre, seguirá escribiendo porque esta es su pasión y su mayor afición.