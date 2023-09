Círculo Rojo publica 'Revolución. Mujer Diamante’, la historia de Esmeralda de Luna, "una mujer inquebrantable"

ALMERÍA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Círculo Rojo Grupo Editorial ha publicado 'Revolución. Mujer Diamante', la historia de Esmeralda de Luna, "una mujer inquebrantable" y cuya vida definen las palabras "resiliencia, perdón y restauración personal.

"Resiliencia, perdón y restauración personal expresada en una narrativa que en momentos suena perturbadora por las escenas que en ella se desarrollan, un relato en primera persona que describe los escenarios inimaginables a los que la vida nos puede someter", traslada la autora.

Señala como el libro recoge "las decisiones difíciles, sin medir las consecuencias, que una mujer puede tomar por amor a su familia, a su prójimo y a la justicia".

"Con la fuerza y la fe que me caracterizan. Tiene su propia identidad porque es el reflejo de mi piel, de mis ojos y de mi alma", añade.

En un comunicado, el sello de autoedición traslada que el lector va a encontrar "una mujer mariposa, inquebrantable, la historia del antes y después, del día y de la noche que ha construido mi transformación como mujer".

La propia Esmeralda de Luna confiesa haberse inspirado en su necesidad de "sacar los demonios de alma, pero también los amores del corazón".

"Me inspira la libertad de poder hacerlo, me inspira la oportunidad que me dio la vida de contar mi historia, es la posibilidad de dejar un legado en letras, de brindar una herramienta desde la fragilidad de la existencia misma, esa es mi inspiración, mi fuerza, mi sentir, esas son mis palabras", remarca.

Indica el sello de autoedición que, "mujer filántropa, protagonista de una poderosa historia", comparte sus memorias en esta obra "a través de los diálogos internos del ser en momentos difíciles, y la cima alcanzada de una montaña llena de dificultades y obstáculos superados".

"Las personas de su entorno político y social, las injusticias, la violencia de género, el amor, pero, sobre todo, su familia, la acompañan en este viaje, en el cual, la fortaleza demostrada al ser privada de su libertad injustamente, inspiraron a la escritora para darle sentido a sus vivencias", precisa.

Con la fuerza y la fe que caracterizan a su protagonista, según señala, "hace un recorrido vertiginoso por los instantes de mayor complejidad y éxito a lo largo de su vida, lo que la llevó a crear una organización internacional: Mujeres Inquebrantables".

AUTORA RECONOCIDA

Esmeralda de Luna es una mujer resiliente, filántropa y defensora de los derechos de las mujeres. Licenciada en Derecho, nació en Toluca (México) donde dio inicio a su trayectoria profesional. Es una mujer que insiste, persiste y jamás desiste.

Madre luchadora, trabajadora incansable y empresaria, pero sobre todo, una mujer inquebrantable. Ceo y Presidenta de la Alianza Internacional de Mujeres Inquebrantables, una organización que desde su filantropía atiende a mujeres víctimas de violencia económica, política y de género en toda Iberoamérica, Esmeralda Luna es una reconocida conferencista internacional con más de 25 años de labor social en México y Latinoamérica.

Fue directora de Igualdad de Género del municipio de Metepec, en el Estado de México, logrando resultados históricos en su gestión para abrir espacios de participación que contribuyan a la igualdad de la mujer.

Esmeralda Luna ha logrado forjar una carrera profesional como servidora pública con más de 20 años de experiencia, fue candidata en tres contiendas electorales, como aspirante a Diputada Local, Federal y a la Presidencia Municipal de Mexicaltzingo.

Son muchos los reconocimientos internacionales que ha obtenido: Doctorado Honoris Causa y certificados recibidos en la última década.

En el territorio, actualmente desarrolla proyectos para dignificar y proteger los derechos de las mujeres que se encuentran privadas de la libertad. Así mismo, ha fortalecido la vida de miles de mujeres en el mundo, llevando a Mujeres Inquebrantables a tener presencia en países como Costa Rica, Colombia, Perú, Ecuador, España e Italia.