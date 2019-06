Ciudadanos en Huércal Overa (Almería) irá a la "oposición" y dice que han elegido "lo menos malo" al apoyar al PSOE

Publicado 15/06/2019 18:05:24 CET

ALMERÍA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

María del Mar Meca, portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) cuyos dos votos han permitido este sábado la elección de Francisca Fernández (PSOE) como alcaldesa de Huércal-Overa (Almería), ha indicado que se "irán a la oposición" y que se ha tratado de "un mero acuerdo de investidura", por lo que gobernará en minoría.

"Han sido unas negociaciones muy difíciles tanto con PP, hasta esta misma mañana, como con PSOE, y hemos elegido lo menos malo porque no íbamos a apoyar de ninguna manera a Domingo Fernández", en alusión al candidato del PP, lista más votada y que no ha podido revalidar el cargo.

En declaraciones a Europa Press, Meca ha lamentado que "ambos partidos" se hayan "enrocado" a lo largo de las negociaciones y ha remarcado que "siempre ha sido" la condición 'sine qua non' para que apoyasen un gobierno 'popular' la marcha de Domingo Fernández.

"El PP de Almería, porque con este han sido las negociaciones, nos ha ofrecido muchas cosas pero yo no quiero que me den nada, ni tengo aspiración para ningún puesto", ha señalado para subrayar que ya advirtieron "desde el principio que no íbamos a votar a favor de ellos si mantenían a un candidato que está imputado judicialmente".

Meca ha reprochado que Fernández haya protagonizado una campaña electoral "de muchísimos insultos, ataques personales, familiares, con cosas en las que no se debe entrar nunca en política" y ha sostenido que ha influido también en su decisión el que "en ocho años no haya hecho nada por recuperar el casco histórico, que está en ruinas y joya de la corona de nuestro programa electoral".

En esta línea, ha asegurado no "entender" la línea negociadora emprendida por la ya alcaldesa socialista, Francisca Fernández, con quien, según ha dicho, las negociaciones se "interrumpieron unilateralmente y de forma brusca" el viernes por la noche. "no sé qué pasará ahora", ha dicho.

Meca ha revelado que, en principio, se habló de un gobierno de alternancia de dos años con el PSOE, y que "luego se paso a un año". "A mi me hubiera dado igual o no, pero la dirección del partido no aceptó esas condiciones", ha añadido.

"No queremos nada, no gobernaremos y pasaremos a la oposición", ha concluido no sin antes apuntar que la dirección provincial de Ciudadanos "nos ha dejado actuar porque sabían que con el PP había problemas judiciales aunque fuera socio preferente".