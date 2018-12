Ciudadanos niega injerencias ante su 'no' al presupuesto de Almería, que obedece a la falta de "garantías"

Publicado 20/12/2018 17:53:00 CET

ALMERÍA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Cs en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, ha rechazado este jueves "categóricamente" que la negativa de su formación a apoyar los presupuestos municipales de 2019, en el que se incluyen medidas a propuesta de su formación, se deba a injerencias de su partido, al tiempo que ha defendido que su voto en contra obedece a la falta de "garantías" por parte del PP para sacar adelante los compromisos.

En rueda de prensa, Cazorla ha asegurado que el líder de su partido en Andalucía, Juan Marín, "no se ha metido jamás en cuestiones orgánicas" de este tipo, por lo que ha calificado las insinuaciones al respecto del alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), a quien ha acusado de estar "puesto a dedo" por su partido, de "bombas de humo para ocultar la verdadera cuestión" de por qué no se apoyaron las cuentas.

El dirigente municipal de la formación naranja ha vuelto a insistir en que del grueso de las medidas pactadas durante los últimos tres años de mandato, el 22 por ciento de las medidas están en ejecución y otro 21 por ciento sin ejecutar, por lo que durante las negociaciones de este año iniciadas en octubre se reclamaron compromisos concretos para asegurar el cumplimiento de las medidas.

En esta línea, según ha especificado, se reclamó por un lado el establecimiento de un calendario con "tiempos y plazos" concretos de ejecución, y por otro lado, que se especificara por parte del primer edil de las acciones que iba a desarrollar para "obligar" a los concejales de determinadas áreas, que ha encuadrado como no colaboradores, para que ejecutaran sus propuestas.

Si bien Cazorla no ha querido pronunciar nombres concretos de los concejales que "se han negado a colaborar" en el cumplimiento del pacto, si ha apuntado áreas concretas como la de Vivienda y Desarrollo Urbano que coordina Miguel Ángel Castellón, o la de Seguridad, Movilidad Urbana y Plan Estratégico, que conduce Manuel Guzmán, aunque ha recordado que sus peticiones no ejecutadas también se corresponden a otras concejalías.

"Hemos agotado hasta el último minuto por el bien de esta ciudad y de los almerienses", ha asegurado el concejal de la formación naranja, quien ha apuntado que los correos electrónicos cruzados hasta última hora de la tarde previa al pleno con la concejal de Hacienda y Economía, María Vázquez, estaban encaminados a contar con "una prueba que pudiera ser creíble" para Cs y asegurarse de que "no nos iban a volver a fallar".

Con esto, se ha quejado de que hasta el pasado 13 de diciembre no pudo conocer el proyecto de presupuestos así como de que no ha habido negociaciones ni conversaciones para fijar la fecha del pleno.

"Nos preocupa que el PP haya buscado apoyo en una señora no adscrita en lugar de cumplir con Cs", ha dicho Cazorla, quien ha acusado a los populares de guardar un "as en la manga", del que surgieron "las prisas, el intento de presión y su negativa a aplazar el pleno".