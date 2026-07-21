Coexphal cifra en un 4,7% el aumento de los costes que "limita la mejora de la rentabilidad" de la campaña en Almería

Responsables de Coexphal durante la presentación del avance de resultados de la campaña hortofrutícola 2025-2026. - COEXPHAL

LA MOJONERA (ALMERÍA), 21 (EUROPA PRESS)

La campaña hortofrutícola 2025-2026 ha cerrado con un incremento medio de los precios del 12 por ciento y un aumento de la facturación del ocho por ciento, pese a la caída del cuatro por ciento del volumen comercializado, aunque el encarecimiento del 4,7 por ciento de los costes unitarios de producción "limita la mejora de la rentabilidad" del sector.

Así se desprende del avance de resultados presentado este martes por la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal), en un acto celebrado en La Mojonera, en el que el presidente de la asociación, Juan Antonio González, ha subrayado que los datos presentados "reflejan la fuerza de nuestro sector y la importancia de las empresas asociadas para la provincia, Andalucía y España".

Coexphal representa el 70 por ciento de la producción y el 80 por ciento de la exportación de frutas y hortalizas frescas. Los resultados "rompen la tendencia" de crecimiento de la producción comercializada durante los dos últimos ejercicios, mientras que los ingresos han continuado al alza, aunque a un ritmo "más moderado" que en la campaña anterior.

El coste unitario medio ha aumentado un 4,7 por ciento, frente al 1,5 por ciento registrado en la campaña 2024-2025. La subida ha estado impulsada por los fertilizantes y abonos, que se han encarecido un 27 por ciento; los combustibles, un 50 por ciento; los plásticos y elementos de construcción, un cinco por ciento, y la mano de obra, un 3,1 por ciento. Esta última ha continuado como el principal componente del coste productivo.

De forma general, los productos que han registrado un mejor comportamiento han sido el calabacín, la berenjena, el pepino y el tomate. En el extremo opuesto se han situado el pimiento y la sandía, con descensos de facturación del seis y del cinco por ciento, respectivamente.

EVOLUCIÓN POR PRODUCTOS

La comercialización de tomate ha registrado una caída del dos por ciento, inferior al descenso del cuatro por ciento de la campaña anterior. Los precios han aumentado un 16 por ciento y la facturación ha crecido un 13 por ciento, con lo que este cultivo ha consolidado su tercer ejercicio consecutivo de recuperación y ha mantenido el ritmo positivo alcanzado durante la pasada campaña.

El pimiento ha protagonizado el cambio de tendencia más acusado. Tras el ligero incremento del volumen comercializado del año anterior, la oferta ha caído un diez por ciento y los precios han moderado su crecimiento hasta el cuatro por ciento, lejos del aumento del 21 por ciento de la campaña 2024-2025. Como consecuencia, la facturación ha descendido un seis por ciento y ha puesto fin a varias campañas de resultados positivos.

El pepino ha presentado un comportamiento opuesto al de la campaña anterior. La oferta ha disminuido un cinco por ciento, mientras que las cotizaciones han aumentado un 25 por ciento. Esta combinación ha permitido que la facturación crezca un 18 por ciento, por encima del incremento del 15 por ciento alcanzado en 2024-2025.

La berenjena ha encadenado un nuevo ejercicio positivo. La producción comercializada se ha reducido un nueve por ciento y los precios han aumentado un 31 por ciento, por lo que los ingresos han crecido un 19 por ciento. El cultivo ha prolongado por tercer año consecutivo su tendencia favorable, aunque con ritmos más moderados que los registrados en el ejercicio anterior.

El calabacín ha sido el producto con mejor comportamiento de la campaña. Después de dos ejercicios consecutivos de retroceso de ingresos, la producción ha disminuido un dos por ciento y los precios han aumentado un 36 por ciento, lo que ha permitido elevar la facturación un 34 por ciento. El cultivo ha protagonizado así el vuelco más destacado del ciclo 2025-2026.

La lechuga ha mantenido la estabilidad de los últimos años. La producción ha disminuido un dos por ciento, los precios han mejorado otro dos por ciento y la facturación ha avanzado un uno por ciento, por debajo del tres por ciento de la campaña anterior.

La sandía ha puesto fin a dos campañas consecutivas de importantes incrementos de precios. La producción ha aumentado un tres por ciento, pero los precios han bajado un ocho por ciento y la facturación se ha reducido un cinco por ciento.

Por el contrario, el melón ha mejorado sus resultados. La comercialización ha descendido un uno por ciento, mientras que la recuperación del 14 por ciento de los precios ha permitido que la facturación aumente un 12 por ciento. De este modo, se ha situado entre los productos con mejor evolución de la campaña de primavera.

SEGUIMIENTO DE LA COMPETENCIA EN TOMATE

Al margen de los resultados económicos, el tomate ha continuado como "producto de referencia" para el seguimiento de la competencia internacional.

Según datos todavía provisionales, las exportaciones españolas de tomate a la Unión Europea y Reino Unido han caído un siete por ciento, hasta las 544.915 toneladas. Almería ha registrado un descenso más moderado, del cinco por ciento, con 361.302 toneladas, mientras que en el resto de España la caída ha sido del diez por ciento.

Estas cifras han permitido a la provincia ganar peso relativo hasta representar el 66 por ciento de las exportaciones nacionales y el once por ciento del total comercializado en la Unión Europea y Reino Unido.

Alemania ha continuado como principal destino del tomate almeriense, al concentrar cerca del 38 por ciento del volumen exportado y el 35 por ciento de la facturación, seguida por Francia, Países Bajos y Polonia. Reino Unido ha aumentado sus compras un once por ciento en volumen y un 15 por ciento en valor.

Coexphal ha advertido de que "hay que prestar atención al giro holandés", puesto que Países Bajos ha encontrado en Marruecos un origen cada vez más relevante para su reexportación.

Las importaciones españolas de tomate procedente de Marruecos han continuado al alza, aunque a un ritmo más moderado. Durante la campaña 2025-2026 han aumentado un cuatro por ciento, hasta las 89.504 toneladas, frente al incremento del 31 por ciento registrado en el ejercicio anterior.

De forma paralela, las exportaciones marroquíes hacia la Unión Europea y Reino Unido han retrocedido un siete por ciento y se han situado en 621.872 toneladas.

La asociación también ha mostrado su preocupación por la expansión de la producción en la zona de Dajla, en el Sáhara Occidental, desde donde procede una parte relevante del tomate destinado a Europa.

Países Bajos ha registrado su primer retroceso después de tres campañas consecutivas de crecimiento, aunque se ha mantenido como principal origen exportador hacia la Unión Europea y Reino Unido. Bélgica, Francia y Turquía también han reducido sus envíos, si bien esta última mantiene una tendencia de crecimiento estructural a largo plazo.

LA PLANTA ORNAMENTAL FACTURA CERCA DE 60 MILLONES

La planta ornamental ha continuado su consolidación como una actividad estratégica dentro de la agricultura provincial. La sección de ornamental de Coexphal agrupa a más de 40 empresas, que durante la campaña 2025-2026 han alcanzado una facturación cercana a los 60 millones de euros, prácticamente idéntica a la del ejercicio anterior.

La asociación ha señalado que este resultado "confirma la estabilidad de un sector altamente internacionalizado, con una fuerte presencia en los mercados exteriores y una posición cada vez más consolidada en el mercado nacional".