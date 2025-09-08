Una colisión múltiple entre cuatro vehículos deja dos heridos y un atrapado en Pulpí (Almería)

Actuación de Bomberos del Levante en un accidente múltiple en la A-350 en Pulpí (Almería) - BOMBEROS DEL LEVANTE

PULPÍ (ALMERÍA), 8 (EUROPA PRESS)

Bomberos del Levante Almeriense trabajan para intentar excarcelar a una persona que ha quedado atrapada en el interior de un turismo tras la colisión múltiple de cuatro vehículos registrada en la carretera A-350 a su paso por Pulpí (Almería), donde además otras dos personas han resultado heridas.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía y de los bomberos han señalado que los hechos se han producido poco antes de las 13,40 horas, cuando varios alertantes avisaban del choque que se ha producido a la altura de Agrupapulpí, en el kilómetro 18.

Así, se ha dado aviso a personal sanitario, Policía Local de Pulpí, Guardia Civil y bomberos, que han constatado la implicación de diferentes vehículos en la zona y la presencia de un atrapado a raíz del choque.