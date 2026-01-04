Una colisión múltiple con hasta siete vehículos implicados deja cuatro heridos en Roquetas de Mar (Almería)

Archivo - Guardia Civil de Tráfico imagen de archivo - GUARDIA CIVIL - Archivo

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 4 (EUROPA PRESS)

Cuatro personas han resultado heridas en una colisión múltiple registrada durante la tarde de este sábado, 3 de enero, en el kilómetro 3 de la A-1051 en Roquetas de Mar (Almería).

Según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, tres de los heridos fueron trasladados al Hospital Torrecárdenas.

Se tratan de dos hombres, uno de ellos de 24 años, y una mujer, de la que no han trascendido más datos. Además, otra mujer de 26 años fue atendida en el lugar. Hasta siete vehículos se vieron implicados en el siniestro.

El teléfono 112 atendió minutos antes de las 20,00 horas más de una veintena de llamadas que alertaban de una colisión con varios vehículos implicados, algunos volcados, en el kilómetros 3 de la A-1051, provocado, según indicaban los alertantes, por un vehículo en sentido contrario.

De inmediato, la sala coordinadora activó a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos del Consorcio del Poniente, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local y a mantenimiento de la vía.

El siniestro provocó el corte de la circulación entre los kilómetros 0+300 y 3, sentido Roquetas de Mar, aunque el tráfico quedó restablecido más avanzada la noche.