Una colisión con tres turismos deja dos heridos y retenciones en la A-7 en la entrada por el Puerto de Almería

Accidente en la A-7 a la altura del kilómetro 792 en Almería. - DGT

ALMERÍA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La colisión de tres turismos en la que se habrían registrado al menos dos personas heridas ha provocado largas retenciones en la A-7 en torno al kilómetro 792 sentido Murcia, a la altura del acceso a la capital almeriense por la entrada del puerto.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han indicado a Europa Press que la colisión ha tenido lugar sobre las 8,20 horas, conforme a los avisos realizados por varios alertantes, quienes daban cuenta de la presencia de algunos heridos.

Así, se ha dado aviso al 061, a Guardia Civil de Tráfico y a mantenimiento de carreteras, dado que el accidente ha obstaculizado el tráfico a lo largo de tres kilómetros, entre la salida del túnel de Aguadulce y la primera entrada a la ciudad almeriense.

Este accidente se une a otro que ha tenido lugar también a primera hora del lunes en la A-7 a la altura de Sorbas por un accidente entre un camión y una grúa, que ha dado lugar al corte de la vía.

Según informa la web de la Dirección General de Tráfico (DGT), consultada por Europa Press, el siniestro se ha registrado en el kilómetro 719 de la A-7 en sentido Almería y se han establecido itinerarios alternativos por la N-340A o la A-1102.